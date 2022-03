Jasper Beyens is met Winkel al vijf matchen ongeslagen: “We willen mooi seizoen bekronen met behoud”

Winkel Sport pakte een broodnodige zege tegen SK Heist, maar is nog niet helemaal in veilig vaarwater. “Het hangt er allemaal dicht op elkaar”, zegt middenvelder Jasper Beyens (31). “Als we nu winnen op Francs Borains kunnen we een schitterende zaak doen.”

Winkel Sport won met 3-1 van SK Heist. De nieuwe spits Maki Tall speelde een cruciale rol. Hij scoorde zelf niet, maar was bij alle doelpunten betrokken. En hij zorgde er ook voor dat de bezoekers tot tien man herleid werden nadat de doelman hem onderuit haalde. Winkel speelde misschien niet zijn allerbeste wedstrijd van het seizoen, maar pakte nu wel een driepunter. En het is al vijf wedstrijden op rij ongeslagen. Na de zege tegen Rupel Boom volgden drie gelijke spelen tegen Dessel, Mandel en Luik.

“Maar er zat daar telkens meer in”, weet Beyens. “Nu moesten we tegen Heist wel winnen, want ook Rupel had opnieuw de drie punten gepakt. La Louvière en Mandel lijken uitgeteld, maar we moeten nog een ploeg achter ons houden om de barrageplaats te vermijden.”

Schwung zit er in

Winkel Sport kreeg drie punten erbij na een klacht tegen La Louvière, maar de Waaltjes gingen in beroep en dus zijn de drie punten nog niet officieel van rood-zwart. Afhankelijk van welk klassement je er bij neemt, staat Francs Borains, de tegenstander van komende zondag, net voor of net achter Winkel. “Ik ga er vanuit dat we die drie punten krijgen. En we hebben nog een eitje te pellen met Francs Borains, ze kwamen hier bij ons met 0-3 winnen. Zij speelden toen erg goed, wij waren nergens. Maar ondertussen zit de schwung er goed in bij ons. In principe missen we enkel Masis Voskanian. Jammer, hij recupereert veel ballen en is ook een leider op het veld. Na dit weekend kunnen we genieten van een week zonder competitiematch. Daarna zal Masis hopelijk fit zijn. Zelf kijk ik ook wel uit naar een weekendje rust. We hebben nog maar weinig rust gehad, even op adem komen zal zeker deugd doen.”

Daarna volgen nog zes wedstrijden, waarvan nog vier op verplaatsing, waarin Winkel definitief het behoud kan veilig stellen. “We werken tot nu toe een mooi seizoen af, het zou jammer zijn mochten we dat niet kunnen bekronen met een verlengd verblijf in eerst nationale. Maar we zullen dus nog wat punten moeten sprokkelen. En liefst zo snel mogelijk, te beginnen met zondag op Francs Borains. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.”