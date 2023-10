Jarric Buysse (Royal Knokke): “Derby willen we niet verliezen”

Een negende positie na zeven duels in eerste nationale is zeker niet onaardig voor de kustformatie, temeer daar in de reeks heel wat profploegen actief zijn. Niettemin had Knokke meer kunnen oogsten: in de laatste drie duels werd twee keer gelijk gespeeld en eenmaal verloren.

Jarric Buysse biedt zekerheid op de linksachterpositie, hij klaagt nooit en speelt altijd op-en-top geconcentreerd zijn wedstrijd. Met de vorige coach Yves Van Borm werkte hij drie jaar samen in Deinze en zes seizoenen in Knokke. Onder Jannes Tant blijft hij zijn vaste stek behouden.

“Flexibiliteit is een van mijn sterke punten. Elke coach hanteert zijn eigen systeem en ik kan met om het even welke sportieve baas samenwerken. Een trainer organiseert en bepaalt de strategie, wij spelers voeren uit. Wij zijn voldoende clever om de accenten en het tactische plan te begrijpen. In Namen werden we gecounterd door een barslecht veld en schoten we onszelf in de voet. Daarvoor moeten we in eigen boezem kijken. De week daarop, tegen een beresterk AA Gent, leidden we net voor affluiten met 1-2. De zege wenkte tot een, wat mij betreft, zeer betwistbare vrije trap ons zuur opbrak.”

“Na twee verplaatsingen op rij wacht ons nu in eigen huis de West-Vlaamse derby tegen Winkel Sport. Dat is al vele jaren een kaskraker. We willen absoluut niet tegen elkaar verliezen. Akkoord, de buren prijken op positie 16, wij op negen. Kijk liever naar het puntenverschil: dat bedraagt slechts drie eenheden. Als we verliezen komen ze op gelijke hoogte. Onze coach Jannes Tant blijft rotsvast geloven in zijn manier van werken, wij dus ook.”

Bijgetekend

“Zelf tel ik toch al 32 lentes, maar ik heb nog niets van mijn snelheid ingeboet. Afgelopen kampioenschap werd ik het slachtoffer van een scheur in de hamstring, nu heb ik nergens last van. Ik tekende bij voor één jaar maar hoop nog lange tijd mijn ding te kunnen doen in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens park. Hier voel ik de super op mijn gemak.” (JPV)

Zondag 15 oktober om 15 uur: Royal Knokke FC – Winkel Sport A.