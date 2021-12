Jarne Wydoodt werkt als screener bij eersteklasser Royal Antwerp FC: “Stage bij KVK was dé springplank”

Jarne Wydoodt werkt als ‘screener’ bij Royal Antwerp FC, eersteklassevoetbalclub van onder andere sterspeler Radja Nainggolan en voorzitter én Ieperling Paul Gheysens. “Ik ben enorm dankbaar voor de kansen die ik krijg”, vertelt de 19-jarige Ieperling.

Jarne, die nog steeds in Ieper woont, studeerde af in de richting kantoor in de Heilige Familie in Ieper. “Vooral talen interesseerden mij, want in de voetbalwereld kom je in contact met mensen van over de hele wereld”, vertelt Jarne. “Ik vond alle talen, zelfs basis Duits, interessante vakken op school. Die komen nu goed van pas als ik een anderstalige scout, makelaar, speler of trainer ontmoet. Ook de informaticalessen die ik er meekreeg, hebben al hun nut bewezen. Bij RAFC moest ik immers leren werken met verschillende datatools en dat was nieuw voor mij. Ondertussen kan ik met dit hulpmiddel om nieuwe spelers te vinden al goed overweg.”

Daarnaast speelt Jarne ook zelf nog voetbal. “Nu speel ik bij KVK Westhoek. Daarnaast probeer ik elke thuiswedstrijd van RAFC bij te wonen op De Bosuil, waar de sfeer steeds geweldig is.”

“Mijn RAFC-verhaal begon in maart 2020, toen ik door corona thuis zat. Via mijn vader kwam ik in contact met Joachim Vercaigne die toen hoofdscout was bij KV Kortrijk. Joachim gaf me de kans om mezelf als screener te ontwikkelen en in de zomer van 2020 kon ik er ook als jobstudent aan de slag. In het laatste jaar van de Heilige Familie heb ik trouwens mijn stage kunnen doen bij KVK. Dit had ik te danken aan Joachim, maar evenzeer aan manager Matthias Leterme met wie ik een goed contact heb. In de zomer van 2021 kon ik opnieuw jobstudent zijn bij KVK, waar ik na de zomer eventueel vast in deze functie mocht beginnen.”

“Toen Joachim na de zomertransferperiode besliste om naar RAFC te gaan, kreeg ik de kans om hem te volgen naar deze Belgische topclub. Die kans heb ik dan ook met beide handen gegrepen. Ik ben Joachim daar dan ook enorm dankbaar voor.”

Diverse taken

Natuurlijk zijn we benieuwd naar wat die job van screener exact inhoudt en hoe een werkdag eruit ziet. “Ik werk fulltime, maar meestal betekent dat twee of drie dagen op de club en de overige dagen van thuis uit. Een werkdag is bijna elke dag verschillend, aangezien ik diverse taken heb. Normaal begin ik met een competitie te screenen of een specifieke screening naar een bepaalde positie op het veld die we op dat moment nodig hebben. Dit wissel ik af met het filteren van spelersprofielen, die doorgestuurd worden door makelaars.”

“De interessante spelers haal ik er dan zo uit. Ook help ik soms mee aan een dossier waarbij ik op zoek ga naar extra relevante info over een bepaalde speler. Kort gezegd, ik moet ervoor zorgen dat er goeie spelers tot bij de scouts komen. Zij analyseren die spelers dan verder. Het is dus belangrijk dat ik de competities ‘screen’. Ik moet eigenlijk een overzicht maken van de potentieel interessante spelers aan de hand van data en beelden.”

Extra beker

De variatie maakt Jarnes job meer dan boeiend. “En ik hoop verder te kunnen groeien in deze functie. Natuurlijk droom ik ervan om later ooit in een buitenlandse topclub te mogen werken. Maar nu focus ik mij op RAFC. Ik hoop hier binnen vijf jaar nog te kunnen werken, liefst met ondertussen al een extra beker op de kast!”

“De voorzitter heb ik persoonlijk nog niet ontmoet, maar dat komt wel nog dit seizoen. Ik heb wel al onze algemeen manager Sven Jaecques ontmoet. Van zijn gedrevenheid kan ik ook nog wat opsteken. De spelers heb ik nog niet persoonlijk gesproken, al kom ik af en toe wel eens een speler tegen in de wandelgangen. Ik krijg altijd een vriendelijke goeiedag van hen en daarmee ben ik al content.”

“Mijn favoriete spelers zijn Radja Nainggolan en Ritchie De Laet, omdat het beiden spelers zijn met een mooie carrière, die ook het DNA van RAFC uitstralen. Op het veld strijden ze van de eerste tot de laatste minuut voor hun club en die mindset heb ik ook in wat ik doe langs de zijlijn”, besluit Jarne Wydoodt.

(SD)