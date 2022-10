Jan Verhaest ziet nog progressiemarge voor Mandel United: “We zijn aan het groeien”

Jan Verhaest is samen met Merveille Goblet en Andrea Kimpala een van de overblijvers van vorig seizoen.

“En ook nog wat jongens uit de jeugd uiteraard”, voegt hij eraan toe. Toen Mandel United in woelig vaarwater verkeerde, werd de jonge middenvelder het hof gemaakt door andere teams. “Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik toch hier kon blijven. Maar het heeft inderdaad wat geduurd voor alles in kannen en kruiken was. Met deze groep zijn we eigenlijk nog maar een goede maand samen. Er is nog progressiemarge, we zijn aan groeien.”

In stilte hard werken is het devies van de club en de trainer. “We trainen inderdaad best veel, maar dat hebben we graag”, aldus de pas 19-jarige student Geologie aan UGent, die al in zijn derde jaar zit. Starten met voetballen deed hij in het dorp waar hij woont bij KVC Ardooie, via de jeugd van KFC Izegem belandde hij bij Mandel United. “Onze overwinning tegen RFC Antwerp B vond ik verdiend. We hadden de meeste en de betere kansen. Zaterdag komt Patro Eisden op bezoek. De ploeg van Stijn Stijnen en een van de toppers in de reeks. Er zijn wel wat jongens met kwaaltjes, maar dat is elke week wel zo.”