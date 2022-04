Hoe moet het verder nu Strive centen terugtrekt uit Mandel United: veel vragen, (nog) geen antwoorden

Amper een jaar nadat Strive Football Group met torenhoge ambities de intrede maakte bij Mandel United, trekt het er nu de stekker uit. De Frans-Amerikaanse groep wil het seizoen wel nog afronden, maar laat daarna de portefeuille dicht. Maar hoe moet het nu verder? En vooral: wat moet de bloeiende jeugdwerking van de club?

Strive Football Group was eerder ook kandidaat om in Roeselare in het voetbalproject te stappen, uiteindelijk ging het met Mandel United in zee. Misschien halen ze nu in Roeselare opgelucht adem. Want hoe het nu in Izegem verder moet, daar kan niemand een antwoord op geven. Er was al wat op til, want het bleef al wekenlang windstil vanuit het Strive-hoofdkwartier in Miami. Maar toch kwam de mededeling dat de groep uit Mandel United stapt voor velen als een donderslag bij heldere hemel. Vooral omdat de commerciële en financiële steun quasi per direct wordt stopgezet. Naar verluidt zou Strive voor het bijna afgelopen seizoen nog willen bijpassen om alle schulden te lenigen, maar enkel op voorwaarde dat de minderheidsaandeelhouders dat ook doen.

Koud gepakt

De investeringsgroep heeft immers dit seizoen al veel centen geïnjecteerd in de club. Strive zegt in een persbericht dat de zowel financieel, commercieel als sportief de voorwaarden die hen werden voorgespiegeld niet stroken met de realiteit. Strive laat nu meerdere opties open: van overname door een derde partij tot in het slechtste geval een faillissement.

Twijfelende jeugdspelers wordt het advies gegeven om de vrijheid aan te vragen

Maar de kans dat er nieuwe investeerder opduikt in deze omstandigheden is klein natuurlijk. Ook de vier minderheidsaandeelhouders werden koud gepakt door het nieuws en staken de koppen woensdag bij elkaar en zullen pas later communiceren. Ook zij bekijken welke kant het nu uit moet met hun club. Tot vorig jaar hadden ze nog alle touwtjes in handen, nu bezitten ze samen nog een derde van de aandelen. Maar de realiteit rond de club is natuurlijk veranderd. Ondertussen speelt men in eerste nationale, heeft het team een A-kern waar nog meerdere spelers langdurige (dure) contracten hebben en werden in de winterstop (op Franse voorzet) nog tien nieuwkomers aangetrokken die ook handenvol geld kosten. Als er al vingerwijzingen komen uit Franse hoek, dan kaatst men vanuit het Izegemse kamp al snel terug dat de investering aan de winterstop er kwam op aangeven van Strive, dat die een bom geld kostte, maar sportief nul meerwaarde bleek te hebben.

Witte rook

Cru gesteld is het eerste elftal misschien wel het laatste van de zorgen van de Mandel-familie. Want wat nu met de bloeiende jeugdwerking? Niemand die een antwoord kan geven. De pasdagen (van de nieuwe kleding) voor de jeugd werden al uitgesteld, de jeugdspelers en hun ouders die geen vertrouwen hebben in de toekomst werden geadviseerd om hun vrijheid aan te vragen. Dan kunnen ze later altijd nog opnieuw aansluiten bij Mandel United mocht er snel een oplossing komen voor de jeugd. Want daar hoopt iedereen binnenskamers ook op. Maar de vraag is hoe snel er witte rook kan komen. Het mag ook duidelijk zijn dat de verhouding tussen de minderheidsaandeelhouders (Mario David, Paul Seynaeve, Frederick Verhelst en Bob Callens) en Strive al niet echt optimaal meer was. De manier waarop Strive het vertrek aankondigde heeft daar niet veel beterschap in gebracht.

Mandel United staat voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen en die is nog van belang. Tegenstander Dender speelt nog voor een plaatsje in de top vier en dus voor eventuele promotie. Bij Mandel hoopte men sportief nog de barragewedstrijden om het behoud te mogen spelen, maar het is koffiedik kijken hoe de recente evolutie binnen de club daar een effect op zal hebben.

Ook de spelers van het eerste elftal verkeren in het ongewisse. Kapitein Gauthier Libbrecht is een van de spelers die ook volgend seizoen nog onder contract ligt. “Wij weten niet hoe het strak verder moet, ook wij hebben alles in eerste instantie via de pers moeten vernemen.”

Mandel United werkt zeker zaterdagavond nog de laatste competitiewedstrijd af. De Izegemse minderheidsaandeelhouders gaan straks eerst men hun raadsman aan tafel om te bekijken hoe het nu verder moet (of kan).