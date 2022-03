Het is nu ook officieel: Henri Van Marcke (Mandel United) keert terug naar moederclub Winkel Sport

In de wandelgangen was het al langer bekend. Henri Van Marcke (23) keert terug naar Winkel Sport waar hij voor het eerst de voetbalschoenen aanbond. Hij komt over van reeksgenoot Mandel United.

Henri Van Marcke ruilde de jeugd van Winkel Sport voor die van KV Kortrijk en kwam vervolgens bij KFC Izegem en zo bij fusieclub Mandel United uit. Hij maakte er al vroeg zijn debuut in het eerste elftal. Dit jaar was hij voor Nieuwjaar vaste waarde in de defensie van Mandel United.

Volgend seizoen wordt hij herenigd met onder meer Michiel Clyncke, Jasper Beyens en Daan Debouver met wie hij een goede klik had in hun periode bij Mandel. Winkel Sport kan zo ook een jeugdproduct aan de A-kern toevoegen. Zowel zijn huidige als toekomstige team zijn nog in volle strijd om het behoud als staat Winkel er een stuk beter voor.