Het boerenjaar van Winkel Sport: van de zevende plaats in eerste nationale tot de promotie voor de B-ploeg

De promotie naar tweede provinciale was al een feit, maar afgelopen weekend zette Winkel Sport B nog eens het orgelpunt door de finale van de eindronde met 1-4 te gaan winnen op Bissegem. Ook de A-ploeg kende een schitterend seizoen met een zevende stek en Winkel heeft met de studaxploeg NAR ook een kampioen in de gelederen.

Winkel Sport geniet momenteel na van een topseizoen. Zowel de stek in de linkerkolom voor het A-team als de promotie van de B-ploeg was op voorhand niet verwacht, maar doet daarom niet minder deugd natuurlijk.

• Terugblik op het seizoen: Slechts 32 ploegen doen beter in België dan Winkel Sport. De 18 eersteklassers, de acht ploegen uit 1B (waarvan Moeskroen nu nog wegvalt) en de zes teams die boven Winkel eindigden in eerste nationale. Winkel Sport startte met een gelijkspel tegen Mandel United, maar kwam moeizaam in het ritme. Aan de winterstop stond het net boven de degradatieplaatsen, na twee nederlagen in de tweede ronde totaliseerde Winkel 16 op 48, gemiddeld één punt per wedstrijd. Maar dan zette WSP een reeks neer van tien wedstrijden zonder nederlaag die beëindigd werd op het veld van Knokke. Winkel pakte in totaal 41 punten op 84 en kreeg nog drie punten extra omdat de nederlaag uit de heenronde tegen hekkensluiter La Louvière werd omgezet in een forfaitzege. 44 punten in totaal dus, dus meer meer dan anderhalf punt per wedstrijd. Aan de winterstop werd Maki Tall weggehaald bij Francs Borains, hij bezorgde coach Verhoeven meer aanvallende opties. Maar Winkel pakte de punten meestal door de collectieve sterkte en hoge arbeidsethos naar het beeld van coach Verhoeven.

• Wat brengt volgend seizoen: Alle basispionnen blijven op post. De meerwaarde van een keeper als Kudimbana bleek meermaals dit seizoen. Ondertussen werden er al wat gerichte versterkingen binnen gehaald. Het seizoen start volgend seizoen halfweg augustus. De reeks wordt uitgebreid met vier beloftenploegen van eersteklassers: Antwerp, Gent, Charleroi en OHL. In principe dus 20 teams, dat betekent een lang seizoen met 38 matchen. De voorbereiding begint al op 14 juni. Na twee weken trainen, gaat de riem er dan opnieuw voor twee weken af. Op 10 juli wordt de voorbereiding hervat. Bevestigen is altijd moeilijk en dus een uitdaging. En ook de impact van de beloftenteams op de reeks zal nog moeten blijken. Winkel Sport krijgt eind juni ook nog enkele testers over de vloer. In de trainersstaf wordt Dieter Scheirlinck, die stopt om professionele redenen, vervangen door oude bekende Fanny Schamp.

Promotie B-ploeg • Terugblik op het seizoen: Winkel Sport B startte met een nieuwe coach aan het seizoen. Peter Deprez is natuurlijk kind aan huis op Terschueren, maar hij kon ook meteen zijn stempel drukken met ploeg die louter bestaat uit spelers die (een stuk van) hun jeugdopleiding bij WSP doorgemaakt hebben en die spelen aan wellicht de laagste premies in de reeks. Maar al snel kreeg Preztje de trein op gang, op de tiende speeldag werd gespeeld om de eerste periodetitel, maar die ging verloren. Na een iets stroevere tweede periode (14/30) pakte Winkel Sport door een goede derde periode (22/30) de derde stek, goed voor de eindronde. De finale halen volstond voor de promotie en na een spannend duel met Aalbeke lukte dat. In die finale werd Bissegem ook nog aan de kant gezet. Het jonge team mag na de titel in vierde provinciale in het seizoen ‘19-’20 en na twee door corona geteisterde seizoenen nu de promotie vieren in het eerste volwaardige seizoen in derde provinciale. • Wat brengt volgend seizoen: weinig transferbedrijvigheid ook gezien de filosofie van het team. Haast iedereen blijft op post, het jonge supertalent Timon Vandendriessche zal wel het seizoen starten bij de A-ploeg. Ondertussen werd met Wim Dupont ook nog een man uit eigen huis als sportief manager aangesteld. Opnieuw een reeks hoger, dit keer met weinig derby’s, maar naar verwachting moet dit WSP B in tweede provinciale zijn mannetje staan.