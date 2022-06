Het blijft stil bij Mandel United, want Strive laat niks van zich horen

Nog altijd geen witte rook bij Mandel United, toch niet bij het ter perse gaan op donderdagmorgen. Zeker vanuit Izegemse kant worden nog pogingen ondernomen om tot een overeenkomst te komen met de Strive Football Group. Maar van daaruit blijft het soms oorverdovend stil.

Het is uiteraard vervelend voor de bestuurslui van Mandel United, maar eveneens voor iedereen die nog bij de club betrokken is. Terwijl de buren van Winkel Sport al de training hervat hebben, moet Mandel in principe nog beginnen aan de bouw van een kern voor volgend seizoen. Als de middelen er zijn, kan er op korte tijd snel iets gerealiseerd worden, maar dan moet men er in de bestuurskamer wel eerst uit komen.

Ceo Roland Louf was lange tijd de man die nog hielp de kar trekken, maar de zestiger zit nu ook thuis met een ziektebriefje en een te hoge bloeddruk. Zijn contract loopt ook eind van de maand af, of het moet zijn dat Strive toch nog overstag gaat en Louf aan boord houdt. Het is wel zo dat Roland Louf momenteel van thuis uit nog altijd mee helpt de bakens te verzetten.

Ook ouders beginnen zich te roeren

Ondertussen zijn de ouders van de jeugdspelers ook wat in de dans gesprongen. Niet onbegrijpelijk natuurlijk, want de honderden jeugdspelers die besloten bij Mandel te blijven weten ook niet waar ze aan toe zijn. En lidgeld overschrijven naar een vereniging waarvan je niet honderd procent zeker bent dat ze volgende maand nog bestaat, is ook al geen al te best idee. Ook al gaat men daar nog altijd uit van een doorstart met de club. Al dan niet met een eerste ploeg. Naar bondsreglementen ligt dat natuurlijk niet altijd even simpel, maar de ouders laten zich bijstaan door mensen met de nodige kennis op dat vlak.

Tegen deze week was er nieuws beloofd, maar ook de spelers die nog onder contract liggen laten zich niet onbetuigd. De 36-jarige Tom Van Hyfte liet al uitschijnen dat hij het allicht probeert als spelersmakelaar en zo zou afzien van zijn nog doorlopend contract. Maar dat is niet voor iedereen het geval. Enkele spelers zouden al de hulp van spelersvakbond Sporta ingeroepen hebben. Heel wat van de met Nieuwjaar aangetrokken spelers hebben ondertussen hun verblijfplaats verlaten en keerden terug huiswaarts.