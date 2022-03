Henri Van Marcke (Mandel) over zijn transfer naar Winkel Sport: “Blij met kansen die ik hier in Izegem gekregen heb”

Het stond al een tijdje in de sterren geschreven: Henri Van Marcke trekt van Mandel United opnieuw naar Winkel Sport waar hij zijn voetballoopbaan startte. “Ik ben de mensen in Izegem dankbaar voor de kansen die ik hier kreeg. Maar het was tijd om te vertrekken.”

Het was in de wandelgangen al langer bekend dat Henri Van Marcke opnieuw voor Winkel zou gaan voetballen, maar sinds deze week is de transfer ook officieel. Nadat hij begon te voetballen bij Winkel trok hij naar KV Kortrijk, na vier seizoenen keerde hij voor anderhalf jaar terug om dan naar KFC Izegem te gaan. “Op mijn 18de mocht ik al voor het eerst van de A-kern proeven, daarna mocht ik geleidelijk aan meer spelen met het eerste elftal. Ik ben blij met de kansen die ik hier gekregen heb en ik zou het ook niet erg gevonden hebben om hier nog vijf of tien jaar te voetballen”, aldus de 23-jarige tuinaanlegger. “Maar ik heb ook mijn job en ben bovendien ook nog zelfstandig in bijberoep. Iedere dag trainen en soms ook overdag, voor mij is dat niet te doen. Op de duur leidt dat tot frustraties.”

In Winkel treft hij een rustiger trainingsregime. “Maar uiteraard zet ik me tot de laatste minuut in voor Mandel. Hoeveel speelminuten ik nog zal krijgen, hangt af van wat de trainer beslist. Ik heb enkele weken gesukkeld met een enkelblessure, maar geraak stilaan weer fit.”

Oude bekenden

In Winkel treft hij uiteraard enkele spelers die eerder al de overstap maakten van Mandel naar Winkel (Clyncke, Debouver, Beyens en Galens). “En ik ken er nog wat volk in de entourage natuurlijk: van de kantinière tot de kine.”

Mandel United, dat eigenlijk te weinig punten pakte na Nieuwjaar, staat voor een moeilijke verplaatsing naar Patro Eisden Maasmechelen. Brouckaert, Chesnel, Lorthiois, Santens en Zutterman deden vorige week mee met het B-elftal dat buur KFC Lendelede versloeg. Gauthier Libbrecht en Aaron Dhondt, twee ‘overlevers’ in het A-elftal, keken tegen Rupel Boom tegen hun derde gele kaart en zijn dus geschorst. Onder meer Raes, Devos en Ritière zijn nog geblesseerd. De basiself van David Vignes zal er dus anders uit zien.