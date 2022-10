Henri Van Marcke is terug bij moederclub en aast op basisplaats: “Hier meteen weer mijn draai gevonden”

Na vier zeges en twee gelijke spelen in de eerste zes matchen volgden nu drie nederlagen op rij voor Winkel Sport.

“We wisten dat de maand oktober zwaar zou zijn”, benadrukt Henri Van Marcke. “We kwamen tegen enkele goede ploegen uit, zoals La Louvière met heel wat individueel talent. Ook bij Visé was dat aanwezig. Ik stond er zelf tegen Ilombe ‘Petit Pelé’ Mboyo, die man speelt uiteraard op de schat aan ervaring die hij heeft. Maar ook nog spelers als Legear en Wilmots klinken bekend in de oren. We hebben goed meegespeeld, maar kwamen uiteindelijk onder druk te staan. En als je dan dat eerste doelpunt slikt, weet je dat het moeilijk wordt.”

Als tuinaanlegger heeft Henri ook nog een drukke job

Henri Van Marcke wordt in december 24 jaar. Sinds dit jaar is hij terug bij zijn moederclub Winkel Sport. In de jeugd speelde hij ook voor KVK Kortrijk en KFC Izegem en via die laatste club kwam hij bij Mandel United terecht. “Ik ben twee weken geleden eens gaan kijken, veel spelers ken ik er niet meer.” Bij Winkel Sport kwam Henri in een groep terecht waar hij al heel wat jongens kende. “En de anderen heb ik leren kennen. Een toffe bende, zoveel is zeker. Op dit niveau komt het weinig voor dat je met zoveel streekjongens kunt spelen. Ik heb hier meteen mijn draai gevonden. Maar een onbetwiste basisplaats heb ik nog niet en dat is toch mijn doel.” Henri woont nog altijd in de ouderlijke woning in Sint-Eloois-Winkel. Werken doet hij bij de plaatselijke tuinaanlegger Vanmaele en in het weekend is hij ook nog actief in bijberoep.

Bij Winkel zijn voor de match tegen Thes volgende spelers onzeker: Masis Voskanian, Jasper Beyens, Maki Tall, Marvin Dewaele en Jarne Derie. Er zijn geen schorsingen. “We hopen weer aan te knopen met een driepunter en zo weer aansluiting te vinden met het koppeloton.” (WVS)