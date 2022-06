Goed nieuws voor Cercle: protest tegen vergunning (bijna) gaan liggen

Het protest tegen de vergunning die nodig is om aan de Blankenbergse Steenweg een nieuw stadion te bouwen voor Cercle Brugge is deels gaan liggen. Alleen de vzw Groen blijft volharden in een procedure voor de Raad van State.

Er is een nieuwe stap in het dossier rond het nieuwe stadion voor Cercle Brugge. Drie van de vier partijen die beroep aantekenden tegen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge’ bij de Raad van State hebben ondertussen hun protest laten varen. Het gaat om projectontwikkelaars Ghelamco, Novus en Bremhove. Zo blijft alleen nog de vzw Groen over als partij die beroep indiende. Zij blijven daar voorlopig in volharden, waardoor het nog altijd wachten is op een arrest van de Raad van State om finaal duidelijkheid te krijgen in het dossier.

De realisatie van het GRUP is ondertussen een ware juridische en administratieve veldslag geworden. Al in 2002 werd het opgestart maar er lopen dus nog altijd procedures. In het GRUP is ruimte voorzien voor het stadionproject van Cercle Brugge en voor een nieuw bedrijvenpark langs de Blankenbergse Steenweg. Het GRUP werd in oktober 2020 vernietigd en vervolgens aangepast maar ook tegen dit zogenaamd geremedieerde GRUP werd beroep aangetekend.

Masterplan

De stad Brugge slaagde er ondertussen in om met drie van de vier partijen die beroep aantekenden, aan tafel te gaan zitten en een akkoord te bereiken. Er werd een masterplan opgemaakt dat voorziet in een logische aansluiting van zowel de bedrijvenzone als het nieuwe stadion op het vlak van parking en weginfrastructuur. “Op die manier kan Cercle Brugge een snelle doorstart maken in het dossier rond de bouw van een nieuw stadion”, zegt de stad.

Er is in het masterplan ook aandacht voor natuurbehoud en natuurversterking. Zo zou er een nieuw publiek park van twaalf hectare kunnen aangelegd worden. De stad slaagde er echter niet in om de vzw Groen daarmee te overtuigen hun protest te laten varen. “Wij betreuren dat, net als de andere partijen, want dit kan het dossier opnieuw jarenlang vertragen”, klinkt het. Een definitieve uitspraak van de Raad van State wordt nog dit jaar verwacht.