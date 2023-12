Gewezen doelman van Cercle Brugge en KVK Luc Vanderschommen overleden

Luc Vanderschommen is overleden. De gewezen doelman van onder andere Cercle Brugge en KV Kortrijk viel vooral op door als keeper maar liefst 22 keer te scoren in eerste klasse, als vaste strafschopnemer. Hij werd 69 jaar.

Luc Vanderschommen (Cercle 1976-1980) werd als een 22-jarige beloftevolle doelman weggehaald bij Turnhout. Na zijn periode bij Cercle Brugge stond hij nog onder de lat bij KAA Gent, KV Kortrijk, RWDM, RCH Gent en SK Ronse.

Hij was later trainer van RCH Gent, Torhout, Meulebeke, Eernegem, Wevelgem en zelfs eventjes bij KV Kortrijk. Hij volgde daar eind 1998 Michel De Wolf op, maar hij kon de degradatie naar de tweede klasse niet verhinderen. Nadien is hij nog even teruggekeerd naar Meulebeke waar hij in totaal drie keer aan het werk was als trainer.

Han Grijzenhout

Het was trainer Han Grijzenhout die Vanderschommen destijds naar Cercle haalde. Groen-zwart had hem een kans geboden op het hoogste niveau en daar was hij hen bijzonder dankbaar voor. Vanderschommen maakte zijn debuut in oktober 1976 met winst bij Lokeren (2-3).

Met verloop van tijd werd hij ook de vaste strafschopnemer. Zij het pas in zijn derde jaar bij Cercle, onder Grijzenhout die toen terugkwam als trainer in tweede klasse en waarmee hij kampioen speelde.

Dat hij strafschopnemer werd, is overigens een vreemd verhaal. In een wedstrijd tegen Lokeren moest Jan de Koning tegen zijn ex-club een strafschop trappen. Hij wilde dat niet en Grijzenhout gaf Vanderschommen die opdracht. Nadien is hij de penalty’s blijven geven en in zijn daaropvolgende periode bij KV Kortrijk is dat verder gegroeid.

De gewezen doelman uit Sint-Kruis Brugge hield zich na het voetbal vooral bezig met golfen. Voor het overige was het vooral genieten, in combinatie met zijn job als leerkracht Nederlands aan het VHSI in Brugge. (ACR)