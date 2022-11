Gert Van Walle vindt steeds beter zijn draai bij Royal Knokke FC: “Tweede geel leek me te zware sanctie”

Na winst tegen voorlaatste Rupel Boom is van degradatiezorgen geen sprake meer in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park. Een negende positie, op zes eenheden van de top vijf, opent perspectieven.

Gert Van Walle startte in Tienen op de bank en kwam in na 68 minuten. Hij presteerde dusdanig sterk dat voor hem een basisstek was weggelegd tegen Rupel Boom. “Op de nummer 8 dan nog, mijn geliefkoosde stek centraal in het steunvlak. Het liep lekker, wij creëerden overwegend balbezit maar bij een sporadische counter moest ik de handrem toetrekken omstreeks het half uur. Ik kreeg een geel karton voor de neus geduwd. En dan, met ingang van het slotkwartier, beging ik een niet eens zo zware overtreding. Pech voor mij dat het geschiedde pal voor de bezoekende dug-out. Als door een wesp gestoken sprong iedereen overeind. De referee liep in de val en stuurde me met een te zware sanctie naar de douches. Dan hielden de maats moedig de krappe voorsprong vast met een vlekkeloze organisatie.”

Geschorst toekijken

“Omstreeks nieuwjaar verhuisde ik van Deinze naar de kust en maakte een fenomenale terugronde mee. Zelf moest ik me aanpassen, wat me logisch lijkt. Onze coach had een loodzware start van de huidige competitie voorspeld en hij kreeg gelijk. We zijn aan een serieuze remonte bezig die even haperde in Tienen. Nu volgen met achtereenvolgens rode lantaarn Hoogstraten, Charleroi en Francs Borains uitdagingen die we best aankunnen. Waarom niet hopen op negen op negen? Tegen de hekkensluiter moet ik geschorst toekijken. Dat is balen! Ik kan niets anders dan trainen dat de stukken eraf vliegen zodat ik opnieuw mag starten thuis tegen Charleroi. Alle kernspelers zijn natuurlijk van zin hetzelfde te doen. De plaatsen zijn duur bij ons.” (JPV)

Zondag 13 november om 15 uur: Hoogstraten VV – Royal Knokke FC.