Gerechtigd correspondent Jan Desmet (Mandel United): “Het is voor ons nu vooral afwachten…”

Sportief valt de redding niet meer te forceren, maar Mandel United hoeft zich daarom nog niet bij de degradatie neer te leggen. En dat omdat Moeskroen de licentie voor 1B niet kreeg.

De Waalse ploeg kan daar nog tegen in beroep gaan, maar uitspraak daarover kan op zich laten wachten tot 10 mei. Gerechtigd correspondent Jan Desmet: “Dus is het voor ons ook afwachten. Maar als Moeskroen de licentie niet krijgt, zakken ze al minstens door naar de tweede afdeling ACFF. En zoals het klassement er nu voor staat, dan blijft Rupel Boom in eerste nationale en mogen wij de barrages spelen. Zelf moeten we nog twee wedstrijden afwerken, onder meer tegen hekkensluiter La Louvière, maar zij kregen hun licentie niet.”

Nederlands scheidsrechterstrio

Het is dus ook letterlijk wachten voor Mandel, niet enkel op de definitieve uitspraak over Moeskroen, maar ook op de barragematchen die ze dan eventueel mogen betwisten. “De eindronde van tweede afdeling VV en ACFF wordt afgerond op zondag 15 mei, ten vroegste op woensdag 18 mei of in het weekend van 21 en 22 mei moeten we dan aan de bak.”

In dat laatste geval zitten drie weken tussen de laatste competitiematch en de barrages. Mandel United moet het momenteel doen zonder Ferber, Lorthiois, Tamsin, Van Marcke en Raes die om diverse redenen niet beschikbaar zijn voor het A-team. De wedstrijd van vorig weekend tegen Heist (1-2-nederlaag) werd in het kader van een uitwisselingsproject overigens geleid door een Nederlands arbitraal trio. (WVS)