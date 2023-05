Gelegenheidskapitein Michiel Clyncke kan met Winkel Sport vrank en vrij de laatste competitiematchen tegemoet zien

Met een 2-1-zege tegen leider Patro Eisden Maasmechelen gaf de spelersgroep van Winkel zichzelf de vrijgeleide voor een feestje. “Het behoud is binnen, we kunnen nu de rest van het seizoen rustig afwerken.”

Stuntzege zorgt voor feest in de kantine

Omdat Winkel Sport B de wedstrijd op zondagnamiddag (in provinciale was het de slotspeeldag) moest afwerken, week Winkel Sport A uit naar zaterdagavond. En achteraf gezien was dat een gelukkige samenloop van omstandigheden. “Ja, we hebben onze zege tegen leider Patro Eisden Maasmechelen goed gevierd. En dan is het ideaal dat dit op een zaterdagavond kan, zondag konden we recupereren en dinsdag krijgen we ook vrijaf”, verklapt Michiel Clyncke, vorig weekend gelegenheidskapitein. “Er waren nogal wat jongens out, daardoor mocht ik de band dragen. En ja, dat geeft me nog een extra boost om er helemaal voor te gaan. In de heenwedstrijd hadden we in de slotminuten nog verloren op Patro. Nu voelde je dat we het tegen hen ook wilden afmaken, zeker nadat ik de 1-1 gescoord had.”

Iedereen scoort

De winnende treffer kwam van Joey Dujardin, zodat eigenlijk de links- en de rechtsachter van Winkel Sport scoorden. “We zijn al niet de meest scorende ploeg, we verdelen de goals wat over het hele team. Ik heb er nu een stuk of vijf, ik geloof niet dat er iemand aan meer veldgoals komt. Dat maakt ook niet uit, zolang we maar weer eens konden winnen.”

Mathematisch is Winkel Sport nog niet gered. Met nog negen punten te verdienen heeft het acht eenheden voorsprong op de barrageplaats van RFC Antwerpen. “Maar dan moeten zij met een moeilijk programma nog negen op negen halen en mogen wij niets meer rapen. Dat zie ik niet gebeuren”, zegt de flankspeler die dit jaar op beide flanken zowat alle posities innam. Winkel Sport werd de jongste weken zwaar geteisterd door blessures. “Maar het ziet er naar uit dat onze coach voor het eerst in weken keuze zal hebben. Felix Reuse heeft de trainingen hervat, Rens Verhooghe zat al op de bank en is inzetbaar en ook Fries Deschilder hopen we te recupereren.”

Winkel kan nu rustig naar het competitie-einde toeleven. “We kunnen vrank en vrij die drie laatste matchen spelen.” Zaterdag staat de verplaatsing naar VK Ninove op het programma, daarna volgt nog een thuismatch tegen AA Gent en de uitmatch tot slot op OHL B. “De rust daarna zal welgekomen zijn. Met 38 competitiematchen is het een lang seizoen geweest. Gelukkig moeten we volgend jaar vier wedstrijden minder spelen.”