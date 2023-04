Geert Cool (Winkel Sport) ziet het met lede ogen aan: “Afscheid van mooie mensen”

Geert Cool, zelf ondertussen 73 jaar, blijft de sterke man achter Winkel Sport waar afgelopen week afscheid werd genomen van Josef Witdouck en Renaat Commeyne, twee mensen met grote verdienste voor rood-zwart.

Op Pasen bleef Winkel Sport op 0-0 steken op Rupel Boom nadat het een uur met tien man speelde. “We kregen nog de beste kansen en scoorden ook een overduidelijke goal”, zegt de Winkelse preses.

“Aanvallend moet er zeker nog iets bij, maar die transfers zijn de moeilijkste en ook de duurste”

In de thuiswedstrijd tegen Hoogstraten VV moet trainer Verhoeven het straks stellen zonder de geblesseerden Reuse, Debouver, Libbrecht en Verhooghe en de geschorsten Bendianishvili (derde gele kaart) en Dujardin (tweede van twee schorsingsspeeldagen). “We zullen Hoogstraten niet mogen onderschatten, die mannen zijn aan het terugvechten.” Met nog zes matchen te gaan zal Winkel allicht aan één of twee zeges genoeg hebben om het behoud te vrijwaren. “De zevende plaats zoals vorig jaar zullen we niet meer halen, maar we mogen tevreden zijn over ons seizoen.”

“Met Henri Van Marcke en Timon Vandendriessche hebben we twee jongens van eigen kweek in ons eerste elftal”

Naar volgend jaar toe kon Winkel al jonge talenten als Arne De Schepper en Mathieu Vervaecke (beiden Jong Cercle) aan boord. “Er zullen nog transfers volgen, maar we hebben in eerste instantie het ‘frame’ van ons team behouden. Aanvallend kan er zeker iets bij, maar dat zijn ook altijd de moeilijkste en duurste transfers.”

Offensieve versterking

Waar enkele aanvallers onder het verhoopte niveau bleven, verraste Timon Vandendriessche vriend en vijand. “Hij is de grootste niet, maar Messi is dat ook niet”, glimlacht Geert Cool. “Leuk dat een gast uit eigen jeugd kan doorbreken. Ook Henri Van Marcke is een jongen uit het dorp, op Rupel Boom was hij de uitblinker.”

Geert Cool (73) moest deze week samen met WSP ook afscheid nemen van twee mensen met een grote verdienste voor het Winkelse voetbal: Josef Witdouck (81) en Renaat Commeyne (76). “Met Josef hebben we veel plezier beleefd. Renaat was mijn hulptrainer toen ik coach was bij Winkel. Hij heeft ook 18 jaar bij mij in de zaak gewerkt. Spijtig om zulke mooie mensen te verliezen”, besluit Cool.