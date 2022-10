Geert Cool (voorzitter Winkel Sport): “Top zes is te hoog gegrepen”

Na de de schitterende start met 14 op 18 volgden nu vier nederlagen op rij en totaliseert Winkel Sport na tien matchen 14 punten. Daarmee staat het in de buik van het klassement.

De nederlaag tegen Thes smaakte dubbel zo zuur, omdat Winkel verdiend 2-0 was uitgelopen, maar in enkele minuten tijd werd de zege nog uit handen gegeven. “De tweede helft kwam Thes als een tsnuami over ons. We maakten ook wat individuele foutjes, ook door mensen die er anders altijd staan voor ons”, zegt voorzitter Geert Cool die woensdag zijn 72ste verjaardag vierde.

“Nu volgen vier haalbare kaarten, te beginnen met Charleroi B. Het is belangrijk om weer met een zege aan te knopen, anders beland je op de duur in een situatie waar het van moeten is. Als je niet wint, gaat de sfeer daar ook onder leiden. Maar de komende weken komt dat wel goed. Maar we hebben vastgesteld dat de top zes te hoog is gegrepen voor ons, de zevende stek zal het maximum zijn.”

Jasper Beyens en Maki Tall zijn out, Henri Van Marcke en Arne Galens zijn geschorst.