Fries Deschilder panikeert niet na tweede verlies op rij: “Niet meteen alles overboord gooien”

Het was maanden geleden dat Winkel Sport verloor, maar nu gebeurde het twee keer in evenveel weken tijd.

“Het voelt inderdaad raar aan. Vorige week ook al op Francs Borains, we waren het verliezen wat verleerd. Tegen La Louvière moesten we zeker in de eerste helft onze meerdere erkennen in de bezoekers. Dat had deels met hun kwaliteit te maken, het is gewoon al de beste ploeg waartegen we aantraden. Maar bij ons mocht het ook wat agressiever en moesten meer de juiste keuzes maken. De trainer heeft ons aan de rust eens goed wakker geschud.”

Hij voerde ook drie wissels door en nadat eerst nog de 0-3 geslikt werd, maakte Winkel er na twee goals van Debouver opnieuw een match van. “Er was wat bijgestuurd en we gingen in een andere formatie voetballen. We kwamen nog mooi terug, maar uiteindelijk slikten we nog een vierde goal.”

Visé met Petit Pelé

0 op 6, maar bij Winkel heerst er alles behalve paniek. “Er is geen man overboord. We kenden een goede start en we weten wat we kunnen. Dus moeten we daar verder mee aan de slag.”

Dit weekend trekt Winkel Sport naar Visé (Wezet). “En naar het schijnt speelt Ilombe ‘Petit Pélé’ Mboyo (onder meer ex-Gent, Genk en KVK) daar. Jonathan Legear (ex-Standard en RSCA) is er al enkele jaren aan de slag. Niettemin schat ik ze iets lager in dan La Louvière, er moet daar iets te rapen zijn.”

Het coronaseizoen meegerekend is Fries (30), die Ledegem inruilde voor Geluveld als woonplaats, aan zijn vijfde jaar toe bij Winkel Sport. “ Ik heb al wat assists, maar hoop nog beslissender te zijn.”

Tegen Visé is Gauthier Libbrecht geschorst, Maki Tall, Marvin Dewaele en Jarne Derie zijn out.