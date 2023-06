Francky Vanlerberghe volgt Romain Germonprez op als gerechtigd correspondent en afgevaardigde bij Winkel Sport

Romain Germonprez (75), die wel in het bestuur van Winkel Sport blijft zetelen, heeft zijn taken als gerechtigd correspondent en afgevaardigde doorgegeven aan Francky Vanlerberghe (59). Die heeft ervaring in dezelfde functie bij KSKV Zwevezele. “Ik zie het helemaal zitten”, klinkt het bij de Ledegemnaar.

Francky Vanlerberghe is uit Roeselare afkomstig, maar huist nu in Ledegem. “Op vijf minuten rijden van mijn job bij Delta Light in Moorsele. En van daaruit is het opnieuw vijf minuten rijden naar het terrein van Winkel Sport.”

Francky belandde in het voetbal door collega Jan Verhelst. “Hij voetbalde toen bij KSV De Ruiter, ik ging kijken en volgde hem toen hij naar KSKV Zwevezele trok. En ik ben daar blijven hangen. Toen Lieven Huyszij n taken als gerechtigd correspondent niet meer kon combineren met zijn politieke taken in Wingene, werd ik GC en later ook afgevaardigde van Zwevezele. Maar eerst stopte Zwevezele met de ploeg in de nationale reeksen, nu is quasi het volledige bestuur gestopt, maar gaat de club verder in vierde provinciale.”

Francky ambieerde nog een functie in het nationale voetbal. “Eerlijk, ik heb veel mensen leren kennen en heb me daar geamuseerd. Toen ik door Winkel Sport werd gecontacteerd, stond ik daarvoor open. Ik heb afgelopen seizoen veel matchen van Winkel gezien, ging ook mee op verplaatsing en kon ook al veel oppikken van Romain. Hij zal me overigens nog bijstaan, want het papierwerk is toch wat ingewikkelder door de verschillende statuten van de spelers.”