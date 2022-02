Forfaitzeges voor R. Knokke FC en Winkel Sport na klacht tegen La Louvière Centre

Het heeft een tijdje geduurd, maar de bond heeft zopas uitspraak gedaan in de klacht die werd ingediend door de West-Vlaamse eerstenationalers R. Knokke FC en Winkel Sport tegen La Louvière Centre. Beide teams hadden hun thuiswedstrijd met 0-1 verloren, maar trokken de aansluiting van speler Stéphane Mukala in twijfel. Daar krijgen ze nu gelijk en dat mondt uit in een forfaitzege. Er is wel nog beroep mogelijk.

Niet enkel Knokke en Winkel krijgen forfaitzeges toegewezen, maar ook voor SK Heist. De betreffende speler deed ook mee in de wedstrijd tegen KVK Tienen, maar die ploeg kwam net te laat met de klacht. De klacht van Knokke staat ook nog los van die van de drie andere teams.

Stephane Mukala speelde opnieuw met het nummer 24, maar dit keer wel onder de naam van zijn broer die wel aangesloten is bij La Louvière Centre. © Wouter Vander Stricht

Zakari Lambo zet hier aan met de bal in de met 0-1 verloren wedstrijd van Knokke tegen La Louvière. © VDB

Tegen Knokke had de bewuste speler waarrond deze hele zaak draait aan de wedstrijd deelgenomen onder de naam van zijn broer. Tegen onder meer Winkel was het feit dat de aansluiting van de speler zelf niet in orde was de grond van de klacht. De 22-jarige speler, die eerder voor Standard uitkwam, was ook vorig jaar aangesloten bij RAAL La Louvière, die ander club uit de stad in Henegouwen. Bij de overgang is iets misgelopen. De aansluiting op 31 augustus van de speler gebeurde met de verkeerde identiteit, anders zou gebleken zijn dat hij nog elders was aangesloten en zou de dubbele aansluiting opgemerkt zijn.

Op de wedstrijdfeuille van Voetbal Vlaanderen staat het nummer 24 wel ingevuld, maar is er geen naam te zien. Vreemd. © Wouter Vander Stricht

Op de app van de voetbalbond is de speler onder het nummer 24 wel zichtbaar.

Slecht nieuws voor La Louvière Centre…. en voor Mandel

Winkel Sport, R. Knokke FC en SK Heist hopen nu drie punten te kunnen toevoegen aan hun totaal. Dat zou hen ook wat omhoog loodsen in het klassement. Knokke en Heist tellen 22 punten, Winkel 20. De drie extra punten zouden hen naar de middenmoot lanceren.

La Louvière Centre zou dan uiteraard ook punten verliezen. Voor die andere West-Vlaamse eerstenationaler Mandel United is dit minder goed nieuws. La Louvière dat nu in punten (12) de laatste plaats deelt met Mandel, zal wel wegzakken. Maar de club moet drie ploegen achter zich houden en ziet enkele concurrenten nu drie punten uitlopen.

Bij Winkel Sport houden ze nog een slag onder de arm. “We wachten de definitieve uitspraak van de bond af, er is ook nog beroep mogelijk. We zullen pas gerust zijn als we de drie punten effectief krijgen toegekend.”