Felix Reuse start straks aan achtste seizoen bij Winkel Sport: “Waarom veranderen als je goed zit?”

Winkel Sport heeft er een vrij weekend op zitten en dat heeft deugd gedaan.

“Het seizoen is al een eind gevorderd, een weekendje niet aan voetbal denken komt dan wel gelegen”, klinkt het bij routinier Felix Reuse. “De resultaten in de weken daarvoor vielen heel goed mee, ik geloof dat we nu zes matchen op rij ongeslagen zijn. Maar als je dan bye bent en de andere teams punten ziet pakken, zak je weer wat weg in het klassement. We zijn blijkbaar ook nog altijd niet zeker van de punten die de forfaitwinst tegen La Louvière ons zouden opleveren.” Uit navraag blijkt dat La Louvière in evocatie is gegaan, de laatste strohalm die de club blijkbaar wil grijpen. Wordt dus vervolgd.

Goede teamsfeer

Maar ondertussen focust Winkel zich op de uitmatch tegen Visé. “Onze trainer heeft ze aan het werk gezien tegen Knokke en was onder de indruk van het voetbal dat hij er in de eerste helft te zien kreeg. Visé heeft ook een sterk aanvallend compartiment. Maar wij hebben de jongste weken getoond dat we tegen iedereen punten kunnen pakken. Akkoord, er zijn wat afwezigen, maar er zijn ook al andere jongens opgestaan die het goed doen. Ook verdedigend zit het goed snor, we krijgen weinig goals tegen op stilstaande fases.” Winkel moet het doen zonder Tomas Doore en Tibo Van de Velde die een schorsingsdag uitzitten. Ook enkele jongens zijn op de terugweg uit blessure en achter hun naam staat nog een vraagteken: Maki Tall (scheurtje), Masis Voskanian (contractuur) en Michiel Clyncke (voetbreukje).

Felix Reuse tekende bij voor een extra seizoen op Terschueren, dat zal dan al het achtste zijn. “Ach, als je ergens goed zit, waarom moet je dan andere oorden opzoeken? Als team hangen we goed aan elkaar. Dat straalt ook af op het veld.”