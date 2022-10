Felix Reuse staat met Winkel voor reeks topmatchen: “We willen vooral een rustig seizoen draaien”

De topper op Frans Borains verloor Winkel met 2-0. Het leek al een eeuwigheid geleden dat de rood-zwarten nog eens het onderspit hadden moeten delven in een competitiematch.

“In de eerste helft hadden we wel wat kansjes, na de rust werd de thuisploeg de betere ploeg. Als er één team verdiende te winnen, dan waren zij het wel”, klinkt het eerlijk bij kapitein Felix Reuse. Door het verlies zakt Winkel ook wat weg in de rangschikking, maar alles hangt er nog dicht bij elkaar. “We zijn nog altijd in het competitiebegin, winnen of verliezen betekent dan altijd wat plaatsjes verschil in het klassement. Het zou misschien leuk geweest zijn eens de rangschikking te toppen, maar dat is onze ambitie niet. We willen vooral een rustig seizoen.”

Zoals de wijn…

Straks komt met La Louvière opnieuw een topper op bezoek. Daarna volgen met Visé en Thes nog twee teams uit de linkerkolom. “We moeten het gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. En als je verliest, wil je zo snel mogelijk weer aanknopen met een zege.”

Ondertussen is de centrale verdediger al aan zijn achtste seizoen toe bij Winkel. “Eentje minder dan Rens Verhooghe. Maar ondertussen spelen we met onze verdediging al een tijdje samen en je voelt elkaar ook goed aan.” De 33-jarige ancien staat nog altijd zijn stek. Meer zelfs, zoals met de wijn lijkt hij nog beter te worden met de jaren. “Merci voor het compliment, maar dat heeft misschien ook met ervaring te maken. Als je tegen die jonkies van pakweg AA Gent speelt, dan zijn die een stuk sneller. Maar met ervaring kun je veel oplossen.”

Vorige zondag werd Rens Verhooghe met een blessure aan de hamstring aan de rust vervangen, Masis Voskanian keert terug na ziekte, Maki Tall is nog out. (WVS)

Zondag 9 oktober om 15 uur: Winkel Sp.- RAAL La Louvière.