Eerste interview met Frederick Verhelst, nieuwe voorzitter van Mandel United: “Ik sta vooral voor verbinding: we moeten weer één familie worden”

Mandel United is gered en dat terwijl niemand het haast nog voor mogelijk hield. En die reddingsboei werd gegooid door Frederick Verhelst, een van de minderheidsaandeelhouders van de club. Ook de andere aandeelhouders blijven aan boord, maar Verhelst wordt wel de nieuwe voorzitter.

Het had heel wat voeten in de aarde, maar het voortbestaan van Mandel United is sinds vorig weekend gegarandeerd. En uiteindelijk zijn het opnieuw de mannen die namens KFC Izegem in de fusie tot Mandel United stapten die zich nogmaals engageerden. Met Frederick Verhelst op kop die nu de meerderheidsaandeelhouder wordt.

“We stonden op drie dagen van het faillissement”

“Ik heb net iets meer dan de helft van de aandelen; ik heb dus mijn verantwoordelijkheid genomen. Maar ik niet alleen, ook Mario David heeft nog een serieuze duw gedaan. Ook Paul Seynaeve en Bob Callens zijn nog over de brug gekomen. Paul, die al 25 jaar actief is binnen de club, is nu trouwens de erevoorzitter. Dat is meteen ook het signaal voor ons vier dat wij altijd het beste voor hebben gehad met de club.”

Fantasten

Zelf wordt Frederick Verhelst de nieuwe voorzitter. Maar wachtte hij niet lang om uiteindelijk toch in de bres te springen? “Voor de buitenwereld lijkt dat misschien zo, maar we waren achter de schermen al langer bezig. We zijn vijf jaar geleden de fusie gestart en eerst moesten we al het vertrek van Xavier Vanhonsebrouck met wie ik het persoonlijk nog altijd goed kan vinden opvangen. Daarna dachten we met Strive een betrouwbare partner te hebben gevonden: mensen met financiële slagkracht, ervaring in het voetbal en goede ideeën. Maar al snel bleek dat toch niet het beste huwelijk, vooral omdat men bij Strive paniekvoetbal heeft gespeeld. We namen een slechte sportieve start, maar onder meer R. Knokke FC herstelde daar ook van. Wij hadden een ervaren spelersgroep, maar plots werd de trainer aan de kant gezet en kwam een elftal nieuwe spelers. Die kostten een pak geld, bovendien moest voor hen ook nog een onderkomen betaald worden. De kapitaalsverhoging die ze zelf doorvoerden, hebben ze niet volgestort. En plots trokken ze enkele speeldagen voor het einde de stekker er uit. Zonder met ons in overleg te gaan. Dat kan allemaal niet natuurlijk.”

“Het is mijn vrouw die me over de streep heeft getrokken”

De minderheidsaandeelhouders bleven evenwel aan boord. “Maar wij waren niet aan zet. Het was Strive dat de meerderheidsaandeelhouder was en van die aandelen af wilde. Er was ondertussen een gat geslagen in het budget, een overnemer vinden was niet makkelijk. En dan komen er soms fantasten op de proppen. Het was een hectische periode waarin Paul Seynaeve het voortouw nam. Uiteindelijk is die piste (met Faycal Nberri en Mbo Mpenza, red.) op niets uitgedraaid. Er is tijd over gegaan, maar uiteindelijk hebben we weer alle aandelen in handen gekregen”, vervolgt Frederick.

Frederick Verhelst geeft ook toe dat het einde van Mandel United nakende was. “We stonden op drie dagen van het faillissement. Maar uiteindelijk hebben we de koppen nog eens bijeen gestoken en hebben we nogmaals geïnvesteerd.” De grootste inbreng kwam daarbij van de nieuwe voorzitter zelf. “Uiteraard heb ik getwijfeld. Ik heb me al veel geëngageerd, maar mijn beroepsbezigheden zorgen ervoor dat ik eigenlijk weinig tijd heb. Toen Strive arriveerde, heb ik de zoektocht naar sponsoring wie op de truitjes stond, werd meestal door mij aangereikt gestaakt en dat aan hen over gelaten. Maar met een commerciële man die de taal niet machtig was en in drie maanden tijd geen euro heeft binnen gebracht, doe je het niet. Het kostte bovendien nog handenvol geld om zijn contract te verbreken, idem dito voor dat van de Franse ceo Dominique Bailly.”

Impact op privéleven

Maar het was uiteindelijk de echtgenote van de 40-jarige ondernemer die hem over de streep trok. “Kijk. Het zal allicht niet de meest rationele beslissing uit mijn leven blijken. Maar zoals mijn vrouw ook aangaf: wij wonen in Izegem, ons sociaal leven ligt hier, onze zoon speelt bij Mandel United… Ik kon het niet maken om de club teloor te zien gaan. Maar ik word nu ook voorzitter en zal die taak ook serieus nemen. Ik zal mijn handtekening zetten onder alle contracten die ondertekend worden, er gaan hier geen zotte dingen meer gebeuren. Maar ik heb aan mijn vrouw ook verteld dat dit een impact zal hebben op ons privéleven. Maar ik hunker ook opnieuw naar de tijd dat het leuk was, de jaren van KFC Izegem waarbij we na de match bleven plakken en veel plezier hadden.”

Profspelers nodig

Dat het sportief niet makkelijk wordt, beseft de nieuwe voorzitter ook. “Ik ben een winnaar, maar we moeten ook realistisch zijn. Ik geniet nu nog van wat vakantie in Marbella, maar ik hang hier eigenlijk constant aan de telefoon met het thuisfront. We zijn in eerste instantie blij dat de jeugdwerking met Stijn Naessens op kop, aan boord is gebleven. Daar willen we ook verder op bouwen. Op Aalst (een erg jong team verloor met 8-0 voor de Croky Cup, red.) bewezen die 16- en 17-jarigen dat ze wat in hun mars hebben tegen profs en kerels die haast dubbel zo veel wegen als zij. Maar we zullen die jongens ook niet voor de leeuwen gooien. De eerste matchen zullen we het louter met hen doen, maar straks kijken we ook uit naar versterking. Zonder daarbij financiële escapades te doen. Maar we moeten voor onze licentie vijf profspelers onder contract hebben. Die hebben we nu in principe nog met Raes, Tamsin, Brouckaert, Van Hyfte, Hervieu, Kimpala en Mayele. We moeten nog zien of het die jongens zijn die we houden, daarvoor gaan we in gesprek met hen. Maar we gaan nu aan de slag om toch een deftige A-kern uit te bouwen. Spelers genoeg, dat zie ik aan de kandidaturen die ik krijg. Die gasten hebben allemaal mijn nummer gevonden”, lacht Frederick. “En uiteraard zijn we ook op zoek naar een technische staf. Maar dat is allemaal werk voor de komende dagen en weken.”

Geen financiële avonturen

De kans dat Mandel United dat nu het huiswerk van nul moet beginnen met de competitiestart al achter de rug zich sportief kan handhaven in een sterke reeks als eerste nationale lijkt klein. “Maar we zullen niettemin alles geven. En als we naar tweede amateurklasse zakken, dan kunnen we daar opnieuw verder bouwen. Daar zijn ook minder financiële verplichtingen. Maar we gaan ons niet wagen aan financiële avonturen. Ook eerste klasse B is niet langer een doel van deze club, eerste nationale is het hoogst haalbare met onze accommodatie. Maar we willen ook weer de familiale sfeer in ons gezellig stadion halen.”

“Wie mij kent, weet dat ik geen half werk doe”

“Ik wil als voorzitter voor verbinding zorgen, we moeten weer één familie vormen. Eerste ploeg en jeugd, dat moet één geheel zijn. De mensen van de jeugd hebben ook hun engagement getoond in de moeilijke maanden die we achter de rug hebben. Dat toont dat ze ook de club in hun hart dragen. En op zulke mensen kun je verder bouwen.”

Plezier maken

Voetbal moet bij Mandel opnieuw een feest worden. “We hebben in het verleden bewezen, van het optreden met André Hazes tot de bekermatch tegen KV Oostende, dat we volk kunnen lokken naar onze events en onze matchen. En het moet ook leuk zijn. Zoals Marc Coucke in zijn jaren bij KV Oostende er de sfeer in bracht, dat moet ook bij ons kunnen.”

Frederick Verhelst is net 40 geworden, maar zegt zich ook beter te voelen dan ooit. “Ik ga drie keer peer week sporten bij Athos. Naast mijn bekende professionele activiteiten als outsourcer ben ik ook bezig met de Padel Dôme, laat ik appartementen bouwen, investeer ik mee in een brouwerij, heb ik radiozender POTZ, … Maar daar komt nu mijn taak als voorzitter van Mandel United bij. En wie mij kent, weet dat ik geen half werk doe.”