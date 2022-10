Doelman Merveille Goblet (Mandel United): “Nog aanvallers op komst”

Doelman Merveilie Goblet, ondertussen in Zwevezele residerend, bleef aan boord bij Mandel United en is een meerwaarde tussen de palen. Defensief heeft de club wel de zaken op orde, offensief kan er nog wat bij. “Er zijn nog aanvallers op komst”, weet de goalie.

Mandel United trekt zaterdagavond gehavend naar AA Gent B

Mandel United moest pas in de slotfase het onderspit delven in het West-Vlaamse treffen tegen R. Knokke FC. Dan nog via een gecontesteerde penalty die in eerste instantie nog miraculeus door doelman Merveille Goblet uit doel werd geranseld, maar de rebound ging wel binnen. Doelman Goblet is natuurlijk een van de meer ervaren jongens in de kern. Hij streek in januari neer bij Mandel en hielp het behoud veilig stellen. “Deze zomer kon ik tweede doelman worden bij Seraing, ik trainde er ook enkele weken mee. Maar de sportief directeur wou een jonger iemand en het is hij die beslist”, klinkt het nuchter bij de keeper die op 20 november 28 jaar wordt. Dus bleef hij bij Mandel en kwam daar in een compleet nieuwe ploeg terecht. “We zijn er nog automatismen aan het inslijpen. Verdedigend hebben we de zaakjes redelijk op orde, maar we moeten ook meer kunnen scoren. Ik hoorde dat de club nog op zoek is naar extra aanvallende krachten en dat zou inderdaad welkom zijn.”

Job in Ardooie

Komend weekend trekt Mandel naar AA Gent B, een goed voetballend team. “Spelers ken ik daar niet, maar het schijnt inderdaad een goede ploeg te zijn. Maar we konden al twee keer winnen op verplaatsing, dus zullen het daar ook proberen met de middelen die we hebben.” Goblet woont ondertussen met zijn vriendin (uit Oostkamp afkomstig) en dochtertje in Zwevezele en werkt in Ardooie.

Zaterdag zijn Foukeu, Tiboue en Rucquois geschorst en Robise en Dosso nog geblesseerd. Exauce-Blaise Nzau-Mavinga (ex-Moeskroen) is speelgerechtigd. (WVS)