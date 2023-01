Dirk-Jan Dewaegemaeker verruilt per direct Winkel Sport voor KVK Westhoek en is meteen ook speelgerechtigd

Dirk-Jan Dewaegemaeker (23) stapt over naar KVK Westhoek en hoopt er met de fusieclub de redding te verwezenlijken. De spits was vorig seizoen nog goed voor een karrenvracht doelpunten bij KSKV Zwevezele, maar een reeks hoger in eerste nationale lukte het moeilijker. Dewaegemaeker hoopt nu bij KVK Westhoek zijn neus voor doelpunten terug te vinden, coach Bruno Debo is natuurlijk in de wolken met deze versterking die ook onmiddellijk inzetbaar is.

Dirk-Jan Dewaegemaeker tekende voor het seizoen een contract voor één seizoen met optie voor nog een tweede jaar Winkel Sport. Maar na een half seizoen verkiest Dirk-Jan de Winkelnaars te verlaten. Hij kreeg wel zijn speelminuten – zo stond hij vorig weekend nog 90 minuten tussen de lijnen – maar scoren lukte moeilijker. Hij vond nog geen enkele keer de weg naar de netten in de competitie.

KVK Westhoek was na een goede start weggezakt in het klassement van de tweede amateurklasse. Met Dirk-Jan Dewaegemaeker hoopt men nu het breekijzer gevonden te hebben dat de ploeg kan helpen aan de overwinningen die nodig zullen zijn om het behoud te realiseren.

KVK Westhoek dat ondertussen op de voorlaatste plaats is verzeild, neemt het deze middag op tegen middenmotor KFC Merelbeke