‘De vriendelijke reus vertrekt’: Kudi op weg naar Aalst, Winkel Sp. heeft vertrouwen in twee jonge doelmannen

Winkel Sport ging nu ook winnen op Union Namen, mits winst in inhaalwedstrijd tegen Thes Sport kan rood-zwart zelfs de top vijf binnen duiken. Maar het moet het straks stellen zonder doelman Nicaise Kudimbana. Eendracht Aalst verleidde hem met een voorstel voor anderhalf jaar, Kudi lijkt zo zijn laatste match voor Winkel Sport te hebben gespeeld.

Nicaise Kudimba is op 21 januari 37 jaar geworden en is aan zijn laatste wapenfeiten bezig in zijn voetbalcarrière. “Van Aalst hebben wij niets gehoord”, zegt sportief manager Patrick Rotsaert. “Kudi is zelf op me afgestapt, hij heeft nog een doorlopend contract. En hij is hier prof, dus konden we hem ook aan zijn contract houden. In samenspraak met Geert Cool (sponsor en voorzitter) hebben we besloten hem die kans niet meer te ontnemen. Maar voorlopig is de transfer nog niet rond, Eendracht Aalst moet nog de nodige documenten in orde brengen. Een vervanger zullen we niet halen, we hebben alle vertrouwen in onze twee jonge doelmannen Robbe Tant en Noah Vanwalleghem. Die zijn er klaar voor.”

Kudi, als immer vriendelijke reus graag gezien in Winkel, al er 2,5 seizoen gespeeld hebben.

“Er is ook veel interesse voor Sula, Dauchy en Bendianishvili” (Patrick Rotsaert)

Vanwalleghem trekt al zeker naar KSV Rumbeke, ook voor Robbe Tant is er interesse. Het geraamte van het team trekt dus (net als sponsor Geert Cool en manager Patrick Rotsaert) volgend jaar naar SK Roeselare, maar er zijn nog wat spelers met heel wat potentieel die die overstap niet maken. Jordan Dauchy, beresterk blijkbaar op Namen en Drin Sula, zouden in de belangstelling staan van Francs Borains. Dat is de ploeg waar Winkel Sport nu voor de rest van het seizoen Dimitri Mohammed (die zondag een half uurtje kreeg) leent. Tsotne Bendianishvili is ook een openbaring dit seizoen, onder meer Zelzate en Harelbeke, liggen daar op de loer. Gauthier Libbrecht viel opnieuw uit met een spierblessure. Ryan Bantu kreeg een korte invalbeurt die wel indruk maakte.