Daan Debouver (Winkel Sport): “Natuurlijk was ik aangeslagen”

De derby en vooral het prestigeduel Mandel-Winkel eindigde op een 0-0-gelijkspel. Voor de derde keer dit seizoen slaagde geen van beide ploegen erin om de volle pot binnen te halen. Terwijl Winkel al blij was dat het niet verloor, schiet Mandel niets op met dit gelijkspel.

‘De afwezigen hebben ongelijk’, wordt wel eens gezegd. Deze keer hebben de afwezigen maar weinig gemist. Beide ploegen wilden vooral niet verliezen en schuwden de risico’s als de pest. Het had anders kunnen lopen als Daan Debouver in de eerste helft zijn strafschop had kunnen verzilveren. De middenvelder heeft er nog maar weinig onbenut gelaten, maar deze keer koos de Mandelse doelman de goede hoek. “Niets iets om trots op te zijn”, sakkert Debouver. “Maar slechts deze die nooit een strafschop nemen, zullen er ook geen missen. Natuurlijk was ik aangeslagen. Deze week bleef het nog even in mijn hoofd spoken.”

Zondag wacht Winkel de verplaatsing naar Luik. In de heenronde werd het 1-1. “Ik zou niet ontevreden zijn met hetzelfde resultaat. Tenslotte staat Luik op een mooie derde plaats, beschikt het over een van de minste gepasseerde defensies van de reeks en vooraan hebben ze met Jérémy Perbet (ex-Charleroi en OHL) een prijsschutter in huis. Je ziet hem niet vaak, maar als hij aan de bal komt, gaan alle alarmbellen af.”

Vorige week kreeg Winkel nog goed nieuws. Het Sportcomité besliste dat de verloren match tegen La Louvière in een forfaitzege werd omgezet, omdat de Henegouwers met Mukala Wa Mukala Petit Muko Stéphane een niet-speelgerechtigde speler opstelden. “Drie gouden punten die we goed kunnen gebruiken. Met deze beslissing krijgen we meer zuurstof en ziet onze situatie er helemaal anders uit.” (Fonzie)

Zondag 6 maart om 15 uur: RFC Liège Winkel Sport.