Daan Debouver is al negende speler die zijn contract verlengt bij Winkel Sport

Daan Debouver, die op 27 januari 30 wordt, heeft ook zijn contract verlengd bij Winkel Sport. De spits scoorde vlot in het seizoensbegin, acteerde ook op indrukwekkend niveau in de bekermatch tegen Seraing, maar is nu al een tijdje out met een schouderblessure.

Voor Debouver zal het het vierde seizoen zijn in Winkelse loondienst. Eerder waren er al de contractverlengingen voor doelman Nicaise Kudimbana, verdedigers Felix Reuse, Joey Dujardin en Van Marcke, middenvelders Masis Voskanian, Fries Deschilder en Michiel Clyncke, spits Timon Vandendriessche.