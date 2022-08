Daan Debouver beslissend in zege van Winkel Sport: “Onze selectie is breder en dat zal dit seizoen nodig zijn”

Winkel Sport knokte zich naar een driepunter tegen SK Heist en neemt zo een goede start. Zondag is er het bekertreffen tegen Onhaye, volgende woensdag de verplaatsing naar Hoogstraten.

Winkel Sport mocht doelman Kudimbana danken of het kon in de openingsfase al op achterstand gestaan hebben. “Het was het eerste kwartier inderdaad overleven, maar daarna kwamen we beter in de match”, zegt Daan Debouver. Net voor het half uur zette Dewaegemaker zich goed door en bracht de bal tot bij Debouver. Die kon zelf afdrukken, maar koos voor de assist. Tibo Van De Velde rondde koel af. De kansen afwerken, daar is het waar het in deze reeks om draait. Die les leerde Winkel Sport vorig seizoen al. Heist liet zich niet onbetuigd, maar grote kansen voetbalde het niet bij elkaar. Tot balverlies op het middenveld de gelijkmaker in luidde. Die stond nog maar op het bord toen de Debouver vlak na de aftrap alweer voor de voorsprong kon zorgen. “Masis Voskanian stuurde de bal diep, de bezoekers lieten de bal glippen en ik kon de doelman omspelen”, beschrijft Debouver zijn doelpunt. En haast niemand had de totstandkoming van die goal ook gezien. Dit omdat Fries Deschilder een elleboogstoot kreeg en op dat moment met gekloven wenkbrauw geveld lag. De centrale middenvelder kon uiteindelijk verder en samen met zijn ploegmaats de drie punten thuis houden.

38 competitiematchen

Op wat schermutselingen voor de goal na, kon Heist niet echt nog een kans bijeen spelen. “En die driepunter doet natuurlijk deugd”, stampt Daan Debouver een open deur in. “We zijn meteen mee.” Komende zondag speelt Winkel voor de Croky Cup thuis tegen Onhaye. De ploeg uit Namen komt uit in de Waalse derde amateurklasse. “Uiteraard gaan we voor de zege, maar de competitie is belangrijker. Komende woensdag maken we de trip naar Hoogstraten.” Dat verloor op de openingsspeeldag van OH Leuven B. Er zal allicht wel wat gewisseld worden met de snel op elkaar volgende wedstrijden en de kern van Winkel is daar nu ook toe in staat. “De selectie is breder dan vorig jaar. Maar dat zal ook nodig zijn met 38 competitiematchen dit jaar.”