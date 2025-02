Christos Tzolis over titel en beker met Club, de sirtaki en… Knokke Off: “Nog een jaar bij Club? Eerst prijzen winnen!”

Je bent jong en je wil wat en woont in Knokke. Neen, Christos Tzolis (23) kent de televisiereeks ‘Knokke Off’ niet. Neen, de Griekse flankaanvaller vertoeft niet in de mondaine badplaats voor wilde feestjes, maar wel om de beker en de titel te pakken met Club. En door te stoten naar de Europese top. Daar is hij goed mee bezig. “En als ik nog een jaar langer bij Club blijf, maak ik in Knokke eens een hele zomer mee.”

Dankzij Director of Football Dévy Rigaux die drie jaar het contact met het Griekse talent warm hield, landde Christos Tzolis vorige zomer dan toch in Brugge. In 2021 werd de grote belofte voor de neus van Club bij PAOK Saloniki door Norwich weggehaald: de Engelse club telde 11 miljoen euro neer, een recordbedrag voor The Canaries. De jonge Tzolis bleef evenwel onder de verwachtingen en werd eerst verhuurd aan het Nederlandse Twente, waar een zware blessure hem ophield, en daarna aan de Duitse tweedeklasser Düsseldorf. Waar hij wél ontplofte: 22 goals en 7 assists.

En daar was Rigaux weer: Club legde 6 miljoen euro op tafel en Tzolis werd naast Jashari bij blauw-zwart de nieuwe sensatie: sinds zaterdag in de drie competities samen al 13 goals en 8 assists en een wereldgoal in de Champions League bij Sturm Graz. Na een mindere periode was hij op Stayen plots terug: van de bank naar een geweldige gelijkmaker in de slotminuut.

Wat was tot nu het mooiste hoogtepunt in jouw carrière: je vier goals tegen STVV, je winning- én wereldgoal tegen Sturm Graz of je debuut in de Champions League met PAOK Saloniki tegen Besiktas met meteen twee goals en een assist?

(denkt diep na) “Besiktas toch wel. That was crazy. Ik was pas 18 jaar, het was mijn eerste basisplaats en met die 3-1 kwalificeerden we ons voor de derde ronde van de Champions League. Maar Sint-Truiden was ook heel mooi, natuurlijk. Nooit eerder maakte ik vier goals in één match.”

Hoe verklaar je jouw mindere periode?

“Ik lééf voor goals en assists en dat viel, ook door hier en daar wat pech, wat tegen. Op Antwerp bijvoorbeeld had ik nooit die kans mogen missen. Ik mis soms nog wat koelbloedigheid. Maar het is niet iets dat in mijn hoofd kruipt. Ik ga nooit twijfelen.”

Je zei eerder al in een interview dat stress niet in jouw woordenboek staat.

“Klopt. Ooit derby’s meegemaakt in Griekenland?”

Ik herinner me vooral een bezoek aan Arie Haan, toen coach van PAOK, in Thessaloniki, een helse trom en meer dan 8.000 wilde fans bij een basketbalmatch in de PAOK Sports Arena.

“Ik was daar ook wel eens. Heftig, hé. Dan krijg je in een voetbalstadion met een veelvoud van dat aantal fans niet snel stress meer, hoor.”

Je vader zegt dat jouw mentale sterkte misschien wel een van je grootste kwaliteiten is. Helpen pilates en die yogalessen waar je hier om vroeg daarin?

“De pilates dateert van bij Norwich. Dat waren eerder oefeningen voor het spierstelsel. Maar ik hou van de yogalessen hier, één keer per week. Brandon Mechele is intussen ook fan, we zijn al met een groepje. Yoga houdt niet alleen op een andere manier de spieren soepel, het is ook zeer rustgevend.”

Je bent een immer goedgezinde jongeman die wel heel ernstig met zijn vak bezig is, niet?

“Eigenlijk wel. Ik train altijd keihard en probeer me optimaal te verzorgen, te recupereren, op mijn voeding te letten, zonder daarin te overdrijven. Ik drink ook nooit alcohol.”

Ook geen ouzo?

“Neen. Nu en dan durf ik al eens een glaasje wijn drinken, dat wel. Maar ik ben nog nooit in mijn leven dronken geweest.”

“Misschien is het wel tijd voor enige stabiliteit. En om nog meer ervaring op te doen”

Amuseer je je wel een beetje in Knokke? Gevaarlijk plaatsje voor jonge succesvolle singles, hoor. Zag je al de reeks ‘Knokke Off’, over het wilde uitgaansleven ginder, met veel drank, drugs en seks?

(schatert) “Ik hoorde er inderdaad al over. Die televisieserie op Netflix, hé? Ik woon in Knokke, dus moest ik toch eens gekeken hebben?! Ik zie daar eigenlijk vooral oude mensen rondlopen.” (grijnst)

Dank je wel. Misschien moet je eerst eens een volle zomer afwachten. Dan gebeurt het daar allemaal. Laat Club maar weten: ‘ik blijf nog een seizoen en wil er eerst nog een hele zomer meemaken.’

(lacht) “Goed idee. Neen, serieus, mijn leventje in Knokke is helemaal anders, nogal vervelend zelfs. Wat kan ik thuis doen, op mijn eentje? En ik spreek de taal niet. Eens gaan tennissen of zo is door ons zware programma ook niet meteen een optie. Een paar keer per week een koffietje gaan drinken met Romeo (Vermant, red.), that’s it. Er komen ook wel eens Griekse vrienden en fans op bezoek. Maar verder staat alles in het teken van het voetbal. Norwich, mijn eerste buitenlandse avontuur, was nog saaier. (peinzend) Oké, we hebben een mooi leven. Maar soms kan het ook eenzaam zijn, mis je je familie en vrienden. En Griekenland.”

“Ik mis soms nog wat koelbloedigheid. Maar het is niet iets dat in mijn hoofd kruipt. Ik ga nooit twijfelen”, maakt Christos Tzolis zich sterk. © BELGA

Zit er na omzwervingen in Engeland, Nederland, Duitsland en nu ook België eigenlijk nog veel Griek in Tzolis? Je drinkt nooit ouzo, je zou niet eens tzatziki lusten en je wilde voor de fans liever geen sirtaki dansen?

“Haha, dat van die tzatziki klopt! Maar ik durf heus wel eens de sirtaki dansen. Allez, eens proberen. Maar liever niet op mijn eentje tegenover een volle tribune. (lacht) Misschien een idee voor als we de beker winnen en/of kampioen spelen? Ik kijk daar zó naar uit, man: eens een prijs met de fans vieren. Want de beker met PAOK in 2021 was in volle coronaperiode, zonder supporters en dus zonder enige sfeer.”

Dit is echt wel jouw jaar van de doorbraak, hé. Club kocht je voor 6 miljoen euro, voor Transfermarkt.be ben je er vandaag al 15 waard en volgens een ploegmaat kan Club wel eens 30 miljoen van je maken. Sta je wel eens stil bij zulke cijfers?

“Niet echt. Ik heb van mijn hobby en passie mijn job kunnen maken, dat volstaat. Oké, ik weet hoeveel ik verdien en hoeveel er op mijn rekening staat, maar ik voetbal niet voor het geld. Van jongs af was voetballer worden mijn droom en I live my dream. Miljoenen jongens zouden in mijn plaats willen staan. Daarom doe ik er alles aan om steeds beter te worden. Club Brugge is daarvoor de juiste club, met het Basecamp heeft het ook het perfecte oefenkamp. Maar die cijfers houden mij niet bezig, ik heb geen businessplan.”

Wel een carrièreplan? Je ligt tot 2028 bij Club onder contract, maar geen mens die gelooft dat je niet vroeger voor veel geld aan een club in een Europese topcompetitie zal worden verkocht. Misschien al op het einde van dit seizoen?

“Daar ben ik niet mee bezig. Eerst prijzen pakken. Intussen speelde ik de afgelopen vier jaar in vier verschillende landen, bleef ik nog nooit langer dan één jaar bij een club. Misschien is het wel tijd voor enige stabiliteit. En om nog meer ervaring op te doen. Bij Club speel ik nu ook op het hoogste niveau: ik speelde al op Manchester City, op AC Milan, tegen Dortmund.”

Jouw broer zei nog maar eind vorig jaar dat je nog maar aan 20 tot 30 procent van jouw kunnen zit.

(lacht bescheiden) “Hij heeft hoge verwachtingen voor zijn broertje. Maar misschien heeft hij wel gelijk.”

Je zei zelf ook al in die periode dat we de beste Tzolis nog niet hebben gezien.

“Dat klopt. Ik geloof echt dat ik nog veel kan verbeteren.”

Ik ben veel te oud voor de voetbalgame ‘Fantasy’, maar jij speelt dat naar verluidt redelijk fanatiek. Maar in jouw ploeg ben je dus zelf nog geen ‘triple captain’, wat nochtans veel punten kan opleveren?

“Ik wacht tot de play-offs! Echt! Ik leef op bij big games. Tegen Anderlecht spelen, is toch nog iets anders dan tegen OH Leuven!”

Nog even de Gouden Schoen: je eindigde bij de Belofte van het Jaar als vijfde en in de Gouden Schoen zelfs zesde. En dat terwijl je hier nog maar een half seizoen had gespeeld.

(verbaasd tot Justine van de communicatiedienst): “Klopt dat? Hoe vreemd is dat?”

Je eindigde bij de beloften wel boven jouw landgenoot Karetsas. Dan ben je alvast de beste Griek in België.

“Konstantinos is een halve Belg, toch? We houden geen echt contact, maar in de wedstrijden tegen Genk babbelen we wel eens.”

En dan overtuig jij hem te kiezen voor Griekenland in plaats van voor de Rode Duivels?

“Dat is privé. Maar ik hoop het eigenlijk wel.” (lacht)