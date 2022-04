Cerclehuurling Wolf Ackx hoopt met Royal Knokke FC eindrondeticket af te dwingen: “Bewijzen dat ik in het elftal thuishoor”

In eerste nationale staat Royal Knokke FC op een verrassende tweede plaats. Voor nieuwjaar stelde hoofdcoach Yves Van Borm dat het een strijd tegen de degradatie zou worden. De transferverantwoordelijken grepen in en loodsten toegevoegde waarde binnen. Onder wie Wolf Ackx die van Cercle Brugge wordt gehuurd.

In 2022 verloor de kustformatie nog geen enkele wedstrijd. De eindronde wenkt. Wolf Ackx kon, dankzij de goede contacten van sportief manager Kristof Arys met Cercle Brugge, waar hij in zijn glorieperiode de pannen van het dak voetbalde, op huurbasis naar Knokke worden gehaald. De huurling stond vier opeenvolgende duels in de basis. Op bezoek bij leider Dessel Sport moest hij zich tevreden stellen met een zitje op de bank en kwam hij slechts vijf minuten in actie.

“Als je bij een topploeg met een gigantische kern voetbalt, weet je dat je soms niet in de basis staat. Het komt er dan op aan je te focussen en trachten het verschil te maken wanneer je mag invallen. Op dat vlak heb ik mijn plicht vervuld. Na een voorbereidende actie op rechts kon ik de bal inspelen op Gert Van Walle. Hij werd van de sokken gelopen en Ruben Vanraefelghem zette de strafschop om. Leider Dessel Sport had dit seizoen thuis nog niet verloren. Wij doorbraken die reeks, wat onze enorme sterkte bewijst.”

Anderlecht

“Toen ik amper vijf lentes telde, begon ik te voetballen in Donk, deelgemeente van Maldegem. Kort daarna werd ik ontdekt door scouts van Cercle Brugge. Later verhuisde ik voor twee seizoenen naar Anderlecht, een club die ik met spijt in het hart verliet. Studieredenen noopten mij dichter bij huis mijn hobby uit te oefenen en zo trok ik naar Club Brugge. Op 17-jarige leeftijd keerde ik terug naar Cercle en nu, twee jaar later, werd ik uitgeleend aan Knokke. Aanvankelijk werd ik geteisterd door kleine blessures en liep bijna een scheur in de hamstring op.”

Terug naar Cercle

“Tijdens het paasweekend zijn we bye, de week nadien komt provinciegenoot Winkel Sport op bezoek. Ik wil de voorafgaande oefensessies aangrijpen om te bewijzen dat ik in het elftal thuishoor. Een plaats afdwingen kun je alleen maar door te presteren telkens wanneer je het terrein opstapt.”

“We tellen één wedstrijd meer dan de onze rivalen. Het nummer zes in de stand telt maar twee punten minder dan wij. De strijd voor een eindrondeticket wordt dus spannend. Hopelijk kan ik dit verlengstuk meebeleven want volgend kampioenschap keer ik terug naar Cercle en hoop daar te streven naar een basisstek.”

(JPV)