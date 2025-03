Blijft er binnenkort nog maar één West-Vlaamse eersteklasser over? “Waar bibbert men het meest: in Brugge, in Kortrijk ofin Waregem?”

Het zal toch niet waar zijn…? Twee seizoenen geleden telden we in het voetbal nog vijf West-Vlaamse eersteklassers, volgend seizoen misschien maar één meer. Want het is heus niet onrealistisch dat we na KV Ooostende en Zulte Waregem in 2023 binnen enkele weken ook nog KV Kortrijk en Cercle Brugge kwijtspelen.

Als we nog maar één West-Vlaamse eersteklasser hebben, dan is West-Vlaanderen wel nog altijd soeverein in volleyballand (Knack alweer los aan de leiding in de BeNe League) en in basketballand (daar staat met Spurs Kortrijk zelfs een serieuze concurrent op voor het almachtige Filou Oostende). Onze enige voetbaltrots is straks misschien nog Club Brugge.

Het ís nog niet zo ver natuurlijk. Maar gelooft ú nog dat Kortrijk zich opnieuw miraculeus redt? Wij (durven we dat nog wel zeggen?) wel eigenlijk: STVV verliest zondag op OHL en de Kerels winnen op AA Gent (in totale decompressie na het behalen van de Champions’ Play-offs, ha!) en dan is een kloof van 5 punten en de 14de plaats (barrages tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in tweede klasse) weer haalbaar… Maar dat is wel zeer optimistisch, zeker?

“De toekomst van de drie profclubs wordt bedreigd”

En gelooft ú nog dat Cercle zich nog uit de Degradatie Play-offs kan worstelen? En dus best wint op Anderlecht – en zelfs dat geeft nog geen 100 procent garantie. Wij (durven we dat wel zeggen?) wel eigenlijk. Al is dat meer omdat Anderlecht al het hele jaar 2025 ziekelijk voetbalt dan omwille van de veerkracht van groen-zwart. En verzuipt Cercletje, dan heeft het nog voldoende overschot (op … Kortrijk) om zich via de 13de of 14de plaats te redden, toch? Áls Cercle of KVK zich moeten redden via de barrages, zou dat trouwens wel eens tegen Zulte Waregem kunnen zijn, na een 0 op 6 is ook de tweede plaats voor Essevee al geen zekerheid meer.

Waar zou men vandaag meer bibberen: in het groen-zwarte deel van het Jan Breydelstadion, in het Guldensporenstadion of in de Elindus Arena? De toekomst van de drie profclubs wordt bedreigd. Blijft het ontwikkelingsplan van Cercle in 1B overeind? De nieuwe CEO Klaas Reynaert benadrukt dat ‘player recruitment’ (Denkey, Ueda, Olaigbe…) voor de Vereniging levensnoodzakelijk is maar in het sterfhuis van 1B wordt maar weinig gerecruteerd, hoor. En hoeveel blijft in tweede klasse nog over van KVK, dit seizoen al een club met schimmige eigenaars, een anoniem bestuur zonder voorzitter, geen fatsoenlijk oefencomplex… En hoeveel blijft over van de veerkracht én vooral de financiële draagkracht van eigenaar Tony Beeuwsaert als Zulte Waregem dit seizoen wéér naast promotie zou grijpen? Donkere wolken boven ons voetballandschap….