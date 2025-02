Bert Dhont wordt volgend seizoen de nieuwe T1 van Royal Knokke FC

Tijdens een persvoorstelling werd op donderdagavond 27 februari de nieuwe T1 van Royal Knokke FC voor volgend kampioenschap voorgesteld. Bert Dhont tekende een contract tot midden 2027. Hij zal Jannes Tant opvolgen, die aan een schitterend parcours bezig is, geklasseerd staat op positie twee en nog kan vertrekken met een kampioenstitel op zijn palmares.

Bert Dhont is 51 jaar oud, ervaren en gedreven. Als coach startte de Kruisemnaar bij SK Ronse en trok vervolgens naar Sparta Petegem in de tweede amateurklasse. Daar haalde hij de oppergaai binnen. Bij aanvang van het huidige seizoen aanvaardde Bert Dhont de uitdaging om aan de slag te gaan bij de vrouwen van Zulte Waregem, waar hij al na enkele maanden afscheid nam en eerlijk erkende dat hij die opdracht verkeerd had ingeschat. Vervolgens laste de coach een sabbatperiode in. Nu staat hij te popelen om aan de Oostkust aan de slag te gaan. In afwachting zal hij vurig supporteren voor zijn voorganger.

Twee promoties op rij

Als speler verdedigde Bert Dhont de kleuren van KMSK Deinze, waar hij in 1991 debuteerde in de toenmalige vierde klasse. Twee promoties op rij maakte hij mee om vervolgens naar KSK Beveren te stevenen in tweede klasse. Ook daar promoveerde hij en voetbalde er tot aan de eeuwwisseling. Daarna volgden Germinal Beerschot en KV Mechelen, waar hij als aanvoerder fungeerde. Bij KSV Oudenaarde, gevolgd door een heel korte periode WIK Eine, stopte Bert Dhont als actief voetballer. Hij begon een nieuwe uitdaging als coach, die hij volgend kampioenschap dus verderzet aan de Oostkust.

Kapitein Ruben Vanraefelghem kent de nieuwe coach enkel van naam en van zijn periode bij Sparta Petegem. “Voor mij wordt het een groot vraagteken, maar mijn club staat ervoor bekend altijd gericht en succesvol trainers aan te trekken. Zie maar wat Yves Van Borm en Jannes Tant hier realiseerden. Onder laatstgenoemde kunnen we ons nog tot kampioen kronen, hé. Dat is nochtans niet het belangrijkste, wij streven naar attractief voetbal om onze toeschouwers te bekoren. Zelf kom ik met elke sportieve baas overeen, dus zal ik met alle plezier mijn carrière verderzetten onder de nieuwe T1.” (JPV)