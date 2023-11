Arne Cassaert treft ex-ploeg Knokke

Arne Cassaert kende een deel van zijn jeugdopleiding bij Cercle Brugge en speelt nu bij KSC Lokeren-Temse nadat hij vorig seizoen door groen-zwart aan Virton werd verhuurd. Voorheen was dit een half seizoen aan R. Knokke FC. Daar keert hij nu zondag naar terug. “Toen de kalender uitkwam, heb ik deze match met stip genoteerd.”

KSC Lokeren-Temse deelt momenteel in eerste nationale de leidersplaats met La Louvière, met een 29 op 33. Vorig zondag won de fusieclub die wordt getraind door Hans Cornelis (ex-Club en Cercle) met 2-1 tegen Cappellen. R. Knokke FC deed dat enkele dagen na de bekerstunt tegen KV Mechelen met dezelfde cijfers op bezoek bij OHL B. Kortemarkenaar Arne Cassaert (22) fungeert als aanvoerder bij Lokeren-Temse waar hij voorbije zomer een contract ondertekende tot eind volgend seizoen. “Het is een goede keuze. En het draait momenteel goed. Hopelijk kunnen we onze goede reeks zolang mogelijk aanhouden”, vertelt hij.

Hoogst mogelijke

“Ambities zijn er niet uitgesproken. Vorig jaar was er bij Lokeren wel een bepaalde druk. Ze moesten promoveren. Dit seizoen is dat niet echt het geval. We willen voor het hoogst mogelijke gaan en zien dan wel waar we uitkomen.” Cassaert miste als centrale verdediger nog geen enkele minuut in de competitie. Zondag maakt hij de verplaatsing naar Knokke. “Ik ken er nog wel mensen. Ik had er een goed half seizoen. We hebben daar toen als team mooie prestaties neergezet. Veel gewonnen. Dat is leuk terugkeren. Ik kijk ernaar uit.”

Mooie bonus

“Meestal ontmoeten we ploegen die redelijk laag voetballen. Ik verwacht van Knokke met een sterke thuisreputatie toch iets meer initiatief. Het is aan ons om dit te verbreken. Het kan een mooie wedstrijd worden. In de voorbije bekermatch hebben zij zich ook niet ingegraven, zoals Cappellen op de voorbije speeldag tegen ons wel deed. Wij rekenen alvast op de steun van onze fans. Door hen is iedere uitmatch zo goed als een thuiswedstrijd. Dit is een mooie bonus. We kunnen écht wel spreken van een twaalfde man.” (ACR)