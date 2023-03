Angelo Paravizzini komende drie seizoenen aan het hoofd van de technische staf van Mandel United

Hoewel de huidige trainersstaf van Mandel United onder leiding van Mikhail Turi al een overeenkomst had om volgend jaar samen verder te gaan, gaat men nu toch een andere weg bewandelen. De fusieclub wil een meer Vlaamse weg bewandelen en kiest daarom voor Angelo Paravizzini als de ni

Angelo Paravizzini wordt vanaf volgend seizoen hoofd van de technische staf bij Mandel United. Sportief manager Mario David: “Na een zeer open en constructief gesprek met huidig hoofdtrainer Mikhail Turi is beslist om de samenwerking met de huidige trainersstaf op het einde van het seizoen te beëindigen. Mandel United is Mika en zijn team zeer dankbaar voor de geleverde prestaties. In zeer moeilijke omstandigheden is de staf er in geslaagd een competitieve kern samen te stellen met zeer beperkte middelen. Het hele seizoen werd zeer professioneel gewerkt en getracht om een mirakel, de redding in eerste nationale te bewerkstelligen. Nu echter de degradatie niet langer te vermijden is, moeten de ambities verder worden bijgesteld en werd er na gezamenlijk overleg beslist om na het seizoen voor een andere trainersstaf te kiezen.”

Contract voor drie seizoenen

“In het kader van een lokale verankering wil Mandel United volgend seizoen een kern en een staf die herkenbaar is voor de supporters en de publieke opinie en een kern waar spelers uit de sterke eigen jeugd maximaal kansen krijgen om door te breken. In de persoon van Angelo Paravizzini vinden we iemand uit de streek met een duidelijke visie, de passie om altijd en overal een resultaat te halen en om de doelstellingen van de club in te vullen. Angelo tekende een verbintenis voor drie seizoenen en zal de komende dagen en weken de rest van de staf invullen en aan de samenstelling van de kern voor volgend seizoen werken.”

“Mika Turi en zijn staf zullen er met de huidige kern alles aan doen om dit seizoen op een waardige en competitieve manier af te werken.”