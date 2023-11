Angelo Paravizzini blijft met Mandel United op schema: “Buitenwereld vergeet soms van hoever we wel komen!”

Mandel United pakte een mooie zege op Zelzate en totaliseert 17 punten na 13 van de 34 wedstrijden. “We proberen gewoon week na week punten te pakken zonder veel naar het klassement te kijken”, klinkt het nuchter bij coach Angelo Paravizzini.

Bij KVV Zelzate betaalde coach Birger Van De Velde het gelag van de nederlaag tegen Mandel. Na een 13 op 15 volgde er een 1 op 24. “De club is ambitieus en dan weet je dat er druk is”, zegt Angelo Paravizzini, die ook al enkele jaren mee draait in het trainerswereldje. De Roeselarenaar predikt zelf realisme. “De buitenwereld vergeet soms van hoe ver we komen, we moesten een compleet nieuwe ploeg bouwen. Maar ik ben tevreden met deze groep. Ze zijn vooral van goede wil om veel te werken. En week na week proberen we onze punten mee te pikken. Het voelt natuurlijk goed als het lukt zoals vorige week. Naar de rangschikking kijk ik niet, maar uiteindelijk zal het erop aankomen zoveel mogelijk ploegen achter ons te houden.”

Zes afwezigen zaterdag

Voorzitter Frederick Verhelst is ook altijd ambitieus. “Dat weet ik, maar we moeten ook onze budgettaire limieten kennen.” Tegen de spelers is nog niet gesproken over volgend seizoen. “Als iemand denkt dat het elders beter is, dan mogen ze van mij altijd gaan. Maar Mandel United is hier in de regio een mooie club om voor te spelen.”

Komende zaterdag komt RFC Wetteren op bezoek. De Oost-Vlamingen tellen drie punten minder dan Mandel. “Maar dat zegt op zich niet veel”, weet de Izegemse hoofdtrainer. Hij moet ook wat pionnetjes missen. Er zijn maar liefst drie geschorsten. Mathias Desmet en Arthur Desot liepen tegen hun derde gele kaart aan. En ook Jeremy Brogniez is geschorst na de match tegen Oostkamp waar hij niet meedeed, omdat hij geelgeschorst was… “Jeremy is de kleedkamer binnen gekomen na de match. Wat op zich niet mag, maar moet je daarvoor een week schorsing geven? Laat ons zeggen dat de arbitrage ons niet bijster goed gezind is.”

Jaron Dumortier is nog een tijdje out, Figo Suffys is op de terugweg en Donjet Shkodra kan eerstdaags hervatten. “Maar we blijven voorzichtig met hem” (WVS)