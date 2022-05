11de Coppa Kurt Renty in Leffinge

Op donderdag 21 juli organiseert Zaalvoetbalclub Berca Middelkerke, voor de 11de keer het openlucht zaalvoetbaltornooi Coppa Kurt Renty. Het event vindt plaats op de voetbalsite in Leffinge, langs de Vaartdijk-Zuid.

Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen, wordt er gespeeld in één of twee reeksen. Alle ploegen spelen evenveel wedstrijden. Inschrijven voor deelname kost 100 euro, waarvan 75 euro deelname en 25 euro waarborg, die na het tornooi terugbetaald wordt.

De winnaar van het toernooi ontvangt 250 euro, de verliezende finalist 125 euro en de derde plaats is nog goed voor 75 euro. Alle andere ploegen ontvangen een wedstrijdbal ter waarde van 40 euro. Er is een beker voorzien voor de winnaar, de topschutter en verdienstelijkste doelman. De winnaar ontvangt de wisseltrofee Lokaal Lindehuys en kan deze definitief behouden bij driemaal winst in vijf jaar.

Voor de kinderen zijn springkastelen voorzien en voor iedereen zijn er drank- en spijsmogelijkheden. Ploegen die interesse hebben, kunnen contact opnemen met: Johan Deschacht, johandeschacht@hotmail.com – Dimitri Vanoverschelde, divano83@hotmail.com Inschrijven kan tot 30 juni.