Vincent en Noor winnen Zonnebeekse sporttrofeeën

In OC de Leege Platse in Beselare werden de Zonnebeekse sporttrofeeën uitgereikt. Vincent D’hondt uit Passendale en Noor Delrue uit Beselare werden gelauwerd als sportman en sportvrouw van het jaar.

Sportschepen Jan Vandoolaeghe was bijzonder tevreden over het sportgebeuren in Zonnebeke. “In 2022 hebben we 126 sportactiviteiten georganiseerd (waarvan 47 voor de jeugd). Ons gemeentelijk sportaanbod liet in 2022 op verschillende sportmomenten 2.164 mensen bewegen en sporten, wat goed was voor 1.287 unieke sporters. Met andere woorden, we lieten 10,17 procent van de 12.653 inwoners sporten door het gemeentelijk sportaanbod. Dit is mogelijk dankzij de verschillende sportverenigingen (48 Zonnebeekse sportverenigingen) en verenigingen die een beweegaanbod aanbieden”, aldus de schepen.

“Voor de toekomst staan er enkele nieuwe projecten op het programma. In 2023 wordt een bufferbekken gerealiseerd in functie van het kunstgrasveld van SC Zonnebeke. Met uitgegraven aarde wordt er op de site een MTB funpark (technisch parcours) een natuurlijke loopomloop aangelegd. Verder zal in 2023 een G-sport initiatie voor de jeugd plaatsvinden. Verder wordt er in Passendale gekeken voor een lokaal voor G-Darts in de oude gemeenteschool.”

Sportman en -vrouw

Vincent D’hondt (48) mag zich sportman van 2022 noemen. Vincent woont in Passendale en speelt G-Darts. Voor 2022 kan hij zeven overwinningen op zijn palmares schrijven, waaronder het wereldkampioenschap. Bovendien staat hij op de ranglijst van 2022-2023 op nummer 1.

Als sportvrouw werd voor Noor Delrue gekozen. De 16-jarige Beselaarse is keeper bij de U17 van SC Zonnebeke en werd in 2022 geselecteerd bij de jeugd van de nationale ploeg van België, The Red Flames.

Sportbelofte

Sportbelofte van het jaar werd Fran Van Hollebeke (13) uit Beselare. In 2022 werd ze onder andere Belgisch kampioen in de 3.000 meter cross in Brusselbij de miniemen.

De titel van sportploeg van het jaar was voor de Drevestappers. In 2022 behaalden De Drevestappers de eerste plaats binnen hun afdeling met maar liefst 10.082 wandelingen.

De Schaal Jerome Decroix, genoemd naar de vroegere voorzitter van de sportraad, ging naar G-sporter Michiel Ceuninck.

Verder gingen vermeldingen voor sportverdienste naar Tijs D’Alleine (WTC Geluveld), Rudy Vandelannootte (BS Geluveld), Roger Boscart (koerscomiteit ‘t Hoekske) en sportvrijwilligers Kris Treve (Sint-Sebastiaan Beselare), Christophe Derudder (Drevestappers), Anny Tuyten (BS Geluveld) en Bart Dewulf (Natuurloop Zonnebeke).