Vier West-Vlaamse kanshebbers op trofee in Sportgala

Zondagavond worden in Schelle de prijzen van het Sportgala uitgereikt. Er wordt gezocht naar een opvolger voor Wout van Aert en Emma Meesseman.

De leading lady van het Belgische basketbal is ook dit jaar bij de laatste drie voor Sportvrouw van het Jaar. Emma Meesseman, afkomstig uit Ieper, won vorig jaar de trofee, dit jaar krijgt ze concurrentie van Nina Derwael en Nafi Thiam. Twee tegenstanders die de trofee vier jaren voor Emma Meesseman elk twee keer wonnen. Tegen twee winnaars van een gouden medaille op de Spelen wordt het bijzonder moeilijk voor Meesseman.

De staat van verdienste van Emma Meesseman is ondertussen straf te noemen. Ze speelt sinds 2015 bij het Russische Ekaterinburg waarmee ze vorig jaar opnieuw de EuroLeague Women won. Zeg maar de Champions League van het damesbasketbal. Afgelopen zomer liet ze de Amerikaanse WNBA-competitie, waar ze in 2018 kampioen werd met Washington en ook de individuele titel van MVP kreeg, aan zich voorbijgaan om te schitteren bij de Belgian Cats, de nationale damesploeg. Daar waren de verwachtingen hooggespannen.

Ook de Belgian Cats zitten bij de laatste drie. Vorig jaar pakten ze de prijs. Zij kunnen Ploeg van het Jaar worden. Op de Olympische Spelen schopten ze het tot in de kwartfinale, om dan met een puntje te verliezen van gastland Japan. Een stevige ontgoocheling, want de gunstige loting gaf uitzicht op een finaleplaats. Ervoor pakten de Belgian Cats in juli brons op het EK. De Belgian Cats waren op en top West-Vlaams, met de ondertussen gestopte coach Philip Mestdagh die vorig jaar Coach van het Jaar werd, en een resem aan speelsters uit de provincie.

Andere genomineerden voor Ploeg van het Jaar zijn de Belgische jumpingploeg en de Red Lions, de nationale hockeyploeg bij de mannen. Bij die laatste zit ook Kortrijkzaan Arthur De Sloover. Zij lijken de absolute topfavoriet voor de trofee, nadat ze goud pakten op de Olympische Spelen.

In de categorie Paralympiër van het Jaar is Michèle George genomineerd. Na een ongeval bij het paardrijden geraakte zij in 2008 verlamd aan haar linkerbeen. Tijdens de Paralympische Zomerspelen in Tokio won ze met Best of 8 goud in de individuele competitie, alsook in de vrije kür. In 2014 werd de Oostendse, die al een tijdje in Waregem woont, al eens Paralympiër van het Jaar. Zij neemt het op tegen tennisser Joachim Gérard en atleet Peter Genyn.

(BV)