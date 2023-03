Veurne reikt Sportawards 2022 uit

Gisterenavond werden in het sportcomplex in de Noordstraat in Veurne de Sportawards 2022 uitgereikt. Hiermee beloonde de stad Veurne hun meest verdienstelijke sporters van het voorbije jaar.

Sportman van het jaar werd Robin Alderweireld (eliterenner). Hij haalde het van de genomineerde Johan Becue. De Award voor Sportvrouw ging naar Marijke Decaesteker (atletiek). De Sportbelofte werd Bart Jay Junior Vandecasteele (jumping), hij haalde de Award binnen van twee andere genomineerde sporters, Yander Ingouf (veldlopen) en Sean Leicher (veldlopen). Het Sportteam 2022 werd de eerste voetbalploeg van KSV Veurne. Voor deze Award werden nog vier andere ploegen genomineerd: voetbalploeg U10, de damesvoetbalploeg U16, de ploeg U17 en de voetbalploeg ZVC Interieurcenter. Op de uitreiking kon Bart Jay Junior Vandecasteele niet aanwezig zijn omdat hij op stage was in het buitenland. Ook genomineerde Sportbelofte Sean Leicher was door ziekte niet aanwezig.

Hun sportieve hoogtepunten

Sportvrouw Marijke Decaesteker pakte ondermeer een bronzen medaille op de 200 meter. Haar hoogtepunt van 2022 was de deelname aan het kampioenschap voor masters in Tampere in Finland in de 200 en 400 meter. Bart Jay Junior Vandecasteele is reeds een wereldtopper in de jumping. Hij staat derde op de wereldranking bij de U19. Hij werd Europees kampioen met het Belgisch team in 2021 en pakte al enkele overwinningen en klassementen in Longines World Ranking wedstrijden. Hij werd ook vijfde individueel op de jeugd Olympische spelen. De eerste voetbalploeg van KSV Veurne werd kampioen in tweede provinciale en promoveerde voor het eerste in haar bestaan naar de hoogste provinciale reeks. Wielrenner Robin Alderweireld is een elite renner zonder contract. Zijn teller staat op zeven overwinningen in 2022. Ook bij de profrenners staat hij zijn mannetje. In de wedstrijden met onder andere Wout van Aert, Mathieu Van der Poel en Tom Pidcock finisht hij regelmatig binnen de top 20. (José Tyteca)