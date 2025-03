Verdienstelijke sporters in de kijker

Tijdens het jaarlijkse kampioenenfeest werden niet alleen de namen bekendgemaakt van de sportman en sportvrouw 2024, maar ook van de verdienstelijke jongeren: jongens en meisjes en de sportfiguur van het jaar 2024. Voor elk van deze sportievelingen had kunstenaar Georges Schelstraete een prachtig aandenken gecreëerd.

Jongeren

Voor de trofee van verdienstelijke jongere: meisjes waren er twee genomineerden, namelijk Elise Debo (luchtpistoolschutter) en Femke Vanstechelman (karting). De keuze viel uiteindelijk op Elise Debo, die geselecteerd is om België te vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap 2025 in Tallinn (Estland). Bij de kandidaat-genomineerden verdienstelijke jongere: jongens waren er eveneens twee genomineerden, namelijk Alexander Coudyzer (G-sport-badminton) en Tibe Dumortier (G-sport wielrennen). De trofee ging uiteindelijk naar Alexander Coudyzer.

Darten

Ten slotte werd ook uitgekeken naar de kandidaten sportfiguur 2024. Voor deze trofee werden drie kandidaten genomineerd. Stefaan Devos, actief in de dartswereld, is de man achter de Oostrozebeekse dartsclub Riverside. Hij is ook lid van de sportraad en peter van het Skeelernetwerk Midwest Oostrozebeke. Tweede genomineerde was Maria Ott, de oprichtster van Oostro Lady’s, een wielertoeristenclub uitsluitend voor vrouwen. Zij is ook medewerker van de jaarlijkse minisuperstars. De derde genomineerde was Gery Vandermeulen. Gery is een bezige bij. Hij is de stichter van badmintonclub Orobad en is ook actief in het petanquen bij Okra. De keuze viel uiteindelijk op Stefaan Devos, de man van het darten op de gemeente. (CLY)