Verdienstelijke sporters gehuldigd in Diksmuide

In CC Kruispunt in Diksmuide zijn vorige week vrijdag heel wat verdienstelijke sporters gehuldigd tijdens een ludieke show.

In de verschillende categorieën werd telkens één winnaar gekozen.

In de nieuwe categorie G-Sporters kwam triatlonatleet Jeroen Borra als winnaar uit de bus; hij woont in VillaVip in Diksmuide.

Senne Vannobel, die aan atletiek doet, werd de sportman 2022, en Kirina T’Jonck van Swimtribe Diksmuide is sportvrouw 2022 geworden.

De jonge tennisser Nand Vandepoele werd verkozen tot sportbelofte 2022.

Andy Hoedt, die zich inzet voor TC De Maene, kreeg de trofee voor sportverdienste 2022.

De sportploeg van 2022 is de tennisploeg van TC De Maene U 11 geworden, met Louis Van Oost, Marcel De Hantsetters en Robin Dedrie. (ACK)