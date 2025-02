Veel lof voor sportlaureaten in Zedelgem

In de Groene Meersen werden de Zedelgemse sportlaureaten verkozen die in 2024 opmerkelijk presteerden. De sportraad en het publiek stemden ultraloper Tim Meiresonne en atlete Norah De Bruycker tot Sportman en -vrouw. Veel waardering voor G-sport kregen de basketploeg van Zedelgem Lions en tennisster Luna Gryp.

Van de zeventien Zedelgemse sporters en sportploegen die aan het publiek in de Groene Meersen werden voorgesteld, waren er die ook op internationaal niveau scoorden. Dat ultraloper Tim Meiresonne Sportman van het Jaar werd lag voor de hand, omdat hij in 35 uur de Spartathlon in Griekenland liep. Norah De Bruycker kreeg de titel van Sportvrouw door haar zilveren medaille op het BK verspringen. Sportbelofte Jongen Wout Sneppe debuteerde vorig jaar in de autosport als Rookie Champion in de European Fun Cup-klasse.

Van rolstoeltennisster Luna Gryp, Sportbelofte Meisje, spraken de topprestaties voor zich, met winst in de halve finale van de US Open in New York en het dubbelspel op de Australian Open. In de categorie Sportploeg Volwassenen werd de rolstoelbasketploeg van Lions Zedelgem, in 2024 kampioenenploeg in België én Nederland, het meest gewaardeerd.

Infrastructuur

De U15 meisjesploeg van Volleybalclub Packo werd door hun kampioenstitel de Sportploeg Jeugd. De Uitzonderlijke Sportprestatie ging naar de herenploeg die de Interfederale beker binnenhaalde.

Laureaat of niet, alle 17 sporters en ploegen bewezen dat hun prestaties een eervolle nominatie waard zijn. Voor vele sporters is het een uitdaging en niet steeds evident om studies of werk te combineren met wekelijkse trainingen en matchen. Het nieuw verkozen lokaal bestuur wil blijven investeren in sport, met op alle deelgemeenten van Zedelgem nieuwe en bestaande infrastructuur waar nodig, en de sportclubs financieel blijven ondersteunen, sprak burgemeester Annick Vermeulen de zaal toe.

Blijvende inzet

“De sportraad en sportdienst zijn de spreekbuis van de clubs die het gemeentebestuur blijven adviseren. Voor veel verenigingen blijft het een uitdaging om voldoende bestuursleden, trainers en vrijwilligers te vinden. Met nadruk wil ik hier vanavond dan ook alle enthousiaste vrijwilligers die het voor sporters mogelijk maken te presteren van harte bedanken voor hun blijvende inzet. Sportief Zedelgem vaart er wel bij in dit nieuwe jaar!”