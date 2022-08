UPDATE: Kleedkamers van àlle Kortrijkse sportcampussen tijdelijk gesloten door hoge concentratie legionella in watersystemen

In alle zeven Kortrijkse sportcampussen zijn de kleedkamers voor even niet toegankelijk. Vorige week bleek uit staalafnames van de watersystemen in sportcentra Lange Munte en Mimosa in Kortrijk, Weimeersen in Rollegem en Olympiadeplein in Marke dat de concentratie van de bacterie legionella er te hoog is. Deze kleedkamers worden nu gedesinfecteerd. Volgende week is het uit voorzorg de beurt aan de sportcentra Wembley en Lagaeplein in Heule en Ter Biezen in Bissegem.

De hoge concentratie legionella komt voor bij warmere temperaturen vanaf 25°C en in stilstaand water zoals in waterleidingen die niet gebruikt worden. Sportcampussen zijn in de zomer minder druk bezocht door de zomerbreak bij verschillende sportclubs. “Het tussenseizoen zorgt ervoor dat er in de maanden juni, juli en augustus minder gedoucht wordt in onze sportcampussen”, legt schepen van sport Wouter Allijns uit. “Het warme weer en stilstaand water verhoogt het risico op legionella, waardoor we al sinds het begin van de trainingen frequent staalafnames van het douche- en drinkwater namen.”

Eind vorige week bleek uit een van die staalafnames dat de concentratie van de bacterie in het water te hoog ligt in vier Kortrijkse sportcentra: Lange Munte en Mimosa in Kortrijk, Weimeersen in Rollegem en Olympiadeplein in Marke. De hoge concentratie van legionella in de watersystemen kan een levensbedreigende longontsteking veroorzaken.

“Er is meteen een desinfectieprocedure gestart”, aldus Allijns. “Om de legionellabacterie te doden moeten we de waterleidingen enkele minuten doorspoelen met water met een temperatuur tot 70 graden Celsius.”

Sommige kleedkamers werden ondertussen al vrijgegeven, al blijven de douches sowieso nog verzegeld tot 10 dagen na het nemen van nieuwe stalen. Dan wordt duidelijk of de thermische desinfectie zijn doel bereikte. Toiletten en wastafels mogen gewoon gebruikt worden, want daar is het risico op verneveld water nihil.

Lange termijn

Om in de toekomst dergelijke noodgedwongen sluitingen te voorkomen, wordt er gezocht naar oplossingen op de lange termijn. “Regelmatiger spoelen en proactief thermisch desinfecteren kunnen oplossingen bieden”, aldus Allijns. “Enkel in de zomer dan wel. Want in de lente, herfst en winter heb je geen lange periode waarin de temperatuur tussen 20 en 50 graden schommelt. Een externe firma bekijkt overigens ook hoe we de watersystemen structureel beter tegen de legionellabacterie kunnen beschermen.”

Belgian Cats

Op vrijdag 26 augustus spelen de Belgian Cats in de Lange Munte een oefenwedstrijd tegen China. “Maar die match gaat door. De speelsters kunnen douchen in de nieuwere buitenkleedkamers. Ook de vele competitiesporters in volle voorbereiding en fitnessers, squashers of badmintonners kunnen er terecht. Maar het beste is nog altijd om even thuis te douchen.”