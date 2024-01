TZK Waterpolo mikt op behoud via barragematch

Het waterpoloseizoen is over halfweg en TZK Waterpolo uit Tieltstaat momenteel met één punt op de laatste plaats in de Super League. De barragewedstrijd voor het behoud lijkt nu al onafwendbaar. “Toch hebben we dit seizoen enkele grote stappen gezet”, aldus Sébastien De Ruyck.

“In de hoogste klasse is het verschil tussen de top vijf en de rest van de ploegen enorm groot”, zegt Sébastien De Ruyck (23). “Wij moeten ons vooral gaan meten met ploegen als Leuven, Aalst, Doornik en Eeklo. In die matchen spelen we steeds heel goed mee en bouwen we zelfs vaak een voorsprong uit.”

“Jammer genoeg geven we het steeds weg in het laatste kwart. Dat is een beetje het beeld van ons seizoen. Tegen Leuven verliezen we twee keer met één doelpunt verschil en tegen Aalst geven we een 6-1-voorsprong uit handen. Die wedstrijden hadden we altijd moeten winnen.”

Kwestie van tijd

Het klassement zegt echter niet alles, want aan alles merk je dat TZK Waterpolo geëvolueerd is en stappen voorwaarts heeft gezet. “Onder leiding van onze trainers Herbert De Grande en Frank Degryse hebben we het laatste jaar zeker veel vooruitgang geboekt. De combinatie van de twee coaches is ideaal.”

“Herbert heeft heel lang in ons team gespeeld en was ook een hele tijd speler-coach. Nu focust hij zich volledig op zijn taak als coach. Langs de zijlijn kan hij het spel beter lezen en kan hij ons die extra tips geven. Daarnaast is de expertise van Frank ook van groot belang. We steken enorm veel op van hem. De basisfouten gaan er steeds meer uit en we merken op training dat we mooie dingen kunnen neerzetten. Het is gewoon een kwestie van tijd vooraleer dat er ook in wedstrijden uit komt.”

Testmatch

De komende weken speelt TZK Waterpolo nog tegen Eeklo, Aalst en Doornik. “Dit zijn vooral wedstrijden om vertrouwen te tanken met het oog op de testmatch voor het behoud. Zelfs als we die matchen winnen, dan wordt het nog moeilijk om de voorlaatste plaats in het klassement te ontlopen. We zullen er natuurlijk alles aan doen om in de Super League te blijven, maar als we degraderen, dan is het geen ramp. We gaan dan een jaartje herbronnen in tweede klasse en zullen daar dan voluit voor de titel gaan om zo ons plaatsje in de hoogste afdeling meteen terug te veroveren”, besluit De Ruyck. (GD)