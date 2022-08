Tweede editie van gezinssportdag in Tielt zet minder bekende sporten in de kijker

Op zaterdag 4 september vindt voor de tweede keer de gezinssportdag plaats in en rond sporthal De Ponte in Tielt

“Samen met hun kinderen kunnen ouders er proeven van een gevarieerd aanbod aan sporten, waarbij we bewust gekozen hebben voor bekende en minder bekende sporten”, vertelt schepen van Sport Hedwig Verdoodt (CD&V). Onder meer judo, volleybal, wandelvoetbal, Muay Thai, schermen, curling, Lü en katapultschieten staan op het programma. “De eerste editie vorig jaar was alvast een succes”, geeft Verdoodt nog mee. “Toen was het evenwel nog een louter Tielts initiatief. Deze editie wordt echter georganiseerd onder de vleugels van midwest.”

De sporten gaan door van 9 uur tot 15 uur. Inschrijven kan nog de dag zelf. Kinderen betalen 4 euro, volwassenen 5 euro. (TM)