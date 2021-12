Triatlete Jonie Vanhoutte trekt naar Tri Performance Team

Tot midden december konden duatleten en triatleten voor een nieuwe club kiezen. Jonie Vanhoutte is niet langer lid van de Izegemse Triatlon Club. Ze verhuisde naar Oost-Vlaanderen en sloot zich aan bij het Tri Performance Team. “Volgend seizoen zal ik echter niet of heel weinig wedstrijden betwisten omdat we in mei een eerste kindje verwachten”, glundert ze.

Triatlon Vlaanderen registreerde in de voorbije transferperiode maar liefst 169 triatleten die voor een andere club kozen. Jonie Vanhoutte gaat voor een nieuwe uitdaging, in Aalst bij het Tri Performance Team. De triatlete is sinds haar huwelijk met Brecht De Smedt in augustus van in Lichtervelde naar Oost-Vlaanderen verhuisd, waar ze ook aan de slag is als leerkracht wetenschappen en biologie in het SMI in Aalst. “Ik heb ervoor gekozen om vanaf nu voor 3PT uit te komen”, vertelt ze. “Bovendien is het de club waar mijn man en trainer al jaren actief is. Dit maakte het een interessant aanbod.”

In 2002 sloot Jonie Vanhoutte zich als een 8-jarige bij AC Houtland aan. De Lichterveldse combineerde atletiek steeds met zwemmen en daar kwam als triatlete ook de fiets bij. Elk jaar nam ze deel in Les Lacs de l’Eau d’Heure. In 2005 volgde in Torhout een bronzen medaille op het BK sprintduatlon bij de beloften en later was er een deelname aan het WK sprinttriatlon in Rotterdam. Toen wilde ze reeds naar de langere afstanden opbouwen. In 2019 won ze in Veurne en dit jaar de seizoenopener in Diksmuide gevolgd door de 111 in Jabbeke. Dit leverde haar de eindwinst op in het criterium de BRO. GO Triatlon Cup. De gezinsuitbreiding zorgt ervoor dat ze in het eerste seizoen bij haar nieuwe club niet veel in actie zal komen. De triatlete is haar club uit Izegem alvast bijzonder dankbaar. “Ik had er mijn beste seizoen, heb er jarenlang deel van uitgemaakt en mijn oom en neef zitten mee in het bestuur”, besluit Jonie. (ACR)