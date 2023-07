Trainingscentrum Sportsolid start met werking rond trailrunning

Met zijn trainingscentrum Sportsolid lanceert Christoph Verkruysse dit najaar een werking rond trailrunning. Op zaterdag 7 oktober organiseert hij een SPSD Adventure Run en vanaf september start de SPSD Trail Squad, een groep hardlopers die tweewekelijks samen gaat traillopen.

Naast trainingsbegeleiding, testen, screening en sportkampen voor duursporten kan je weldra bij Sportsolid ook terecht voor trailrunning. Daarmee hoopt initiatiefnemer Christoph Verkruysse in te spelen op een nieuwe trend. “We merken dat sport en beleving steeds meer hand in hand gaan. Bij trailrunnen ga je hardlopen op parcoursen die iets moeilijker liggen, doorheen natuur en uitdagende singletracks.”

Vanaf half september start Sportsolid de SPSD Trail Squad. Daarmee richt Verkruysse een loopgroep op die tweewekelijks op zaterdagvoormiddag gaat lopen, telkens op een nieuwe locatie. “Die trainingen verlopen in twee niveaus. We willen dit heel laagdrempelig aanbieden. Twee gespecialiseerde trainers zullen de begeleiding van die trainingen op zich nemen en tips geven over het type schoenen, loopstijl,… We starten laagdrempelig, maar naargelang de trainingen vorderen, kunnen de lopers meegroeien”, legt Verkruysse uit.

Naast de loopgroep organiseert Sportsolid dit najaar ook een eerste trailrun. De SPSD Adventure Run gaat door op 7 oktober. “De looptocht zal vertrekken aan het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, een prachtige locatie waar je heel mooie lussen kan lopen. Er zal evenwel geen tijdsregistratie zijn, we werken met een vrije start. Deelnemers zullen op basis van kaart en kompas de weg moeten zoeken naar een aantal vaste punten die wij vastleggen. Misschien groeit dit wel uit tot een jaarlijks evenement.” (AVH)

Inschrijven voor de Adventure Run kost 20 euro. Lid worden van de SPSD Trail Squad kost 60 euro voor drie maanden. Meer info: www.sportsolid.be en www.spsd-adventurerun.be.