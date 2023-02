Torhoutse sportlaureaten bekend: Rembert Heren 1 en Manon Beernaert

De Torhoutse sportlaureaten zijn bekend. Bij de volwassenen ging de trofee naar volleybalploeg Rembert Torhout Heren 1 en bij de jeugd naar werpster Manon Beernaert van Houtland Atletiekclub. De prijs De Koarle voor een verdienstelijke sportcarrière werd uitzonderlijk niet uitgereikt.

Het Sportgala had zondagavond in het cultuurcentrum de Brouckere plaats en werd gepresenteerd door Sporza-journaliste Hermien Vanbeveren, die dat uitstekend deed. Tussendoor trad Tomorrow’s Dance Factory op, de dansschool uit de Oostendestraat.

Rembert Torhout Heren 1 laureaat bij de volwassenen

Voor de sportprestatie van het voorbije jaar bij de volwassenen waren er vier kandidaten voorgedragen: catcher Kurt Clauw, judoka Kim Ramon, poolbiljarter Moritz Lauwereyns en Rembert Torhout Heren 1. Laatstgenoemden, met als trainer Stefaan Decoster en assistent-trainer Hannes Clarysse, haalden het. De volleybalploeg is kampioen geworden in tweede nationale en promoveerde bijgevolg naar eerste nationale.

Manon Beernaert wint bij de jeugd

Voor de sportprestatie van het jaar bij de jeugd viel er te kiezen tussen judoka Aicha Deschepper, dartstalent Matteo Gesquière, boccia-kampioen Jason Lahaye, de U14 van Rembert Beach, de Rembert-jeugd (U13, U15 en U17), OCR Houtland (Obstacle Course Racing) en Manon Beernaert. Laatstgenoemde kreeg de meeste stemmen en won de trofee. Als lid van Houtland Atletiekclub heeft ze sterke provinciale en nationale prestaties neergezet in het kogelstoten, het hamerslingeren, het discuswerpen en het speerwerpen. Ze werd als cadet onder meer Vlaams kampioen kogel en discus, net als Vlaams en Belgisch kampioen hamerslingeren. Ook behaalde ze zilver op het BK discus.

Sportkampioenen in de bloemetjes

Tijdens de happening werden tevens de plaatselijke sportkampioenen in de bloemetjes gezet. Het ging om teams en leden van Torhoutse clubs en ook om stadsgenoten die in 2022 provinciaal of Vlaams kampioen werden. Plus de ploegen die bevorderden en/of kampioen werden in hun reeks.

Na de uitreiking van de prijzen krijgen de aanwezigen door de sportraad en het stadsbestuur een receptie aangeboden met een drankje en lekkere frietjes.