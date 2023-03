Torhout vergeet advies in te winnen over sportkwestie

In december stelden de Torhoutse oppositiepartijen N-VA en Groen een gezamenlijke vraag over het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur. Ze vroegen of het geregeld kon worden dat een Torhoutse atleet de tarieven betaalt van een erkende lokale vereniging en niet van een individuele Torhoutenaar. Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) beloofde het voorstel te zullen bekijken in overleg met de sportraad, maar dat blijkt niet te zijn gebeurd.

Bavo Parmentier (Groen) bracht de kwestie tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond weer ter sprake. Hij wou weten wat de sportraad erover geadviseerd had en of het stadsbestuur een aanpassing van het reglement overwoog.

Het College van Burgemeester en Schepenen had de zaak duidelijk nog niet bekeken en dus moest schepen van Sport Rita Dewulf (CD&V) de meubelen redden. Want het dagelijks bestuur van de sportraad komt zeker maandelijks samen. “Er werd op uw vraag van december inderdaad geantwoord dat ze voor advies aan de stedelijke sportraad voorgelegd zou worden, maar dat is niet gebeurd”, moest ze toegeven. “We maken er nu zo snel mogelijk werk van. De kwestie staat op de agenda van de Raad van Sportambassadeurs van dinsdag 18 april. Ze zal daar besproken worden.”